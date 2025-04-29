Samsung'un En Sevilen Telefonu One UI 7 Güncellemesini Aldı!

Samsung Galaxy S23 FE, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi aldı. Şirketin 2023 yılında tanıttığı ve uygun fiyatına rağmen sunduğu özellikler sayesinde kullanıcıların favori modellerinden biir olan bu telefon, Samsung'un en güncel yazılımıyla yenilendi. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S23 FE, Android 15 tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung, Galaxy S23 FE için One UI 7 güncelllemesini yayınladı. İlk etapta Güney Kore'deki kullanıcılar için sunulan 5 GB'lık güncellemenin içerisinde Android 15, One UI 7 ve Nisan 2025 güvenlik yaması mevcut. Şirketin güncelleme programını aşamalı şekilde yürüttüğü zaten biliniyor.

Bu nedenle Güney Kore'de başlaması güncellemenin oraya özgü olduğu anlamını taşımıyor. Şirket, önümüzdeki günlerde farklı ülke ve bölgelerdeki Galaxy S23 FE kullanııcları için de One UI 7 güncellemesini yayınlayacak. Bu süre içerisinde kullanıcıların yapması gereken tek şey ise günde bir defa güncellemeleri kontrol etmek.

Ekim 2023'te tanıtılan Samsung Galaxy S23 FE, şu anda ülkemizde 23.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ancak zaman zaman 16 bin TL'ye kadar düştüğü oldu. Bu nedenle kuşkusuz şirketin ülkemizdeki en popüler telefonlarından biri ve One UI 7 güncellemesini almış olması oldukça önemli.

Yine de Samsung'un Galaxy S23 FE'nin selefi olan Galaxy S24 FE'yi geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığını ve o modelin 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını hatırlatmakta fayda var. Yani yeni bir telefona ihtiyacınız varsa ve One UI 7 güncellemesi seçiminizde bir etken olacaksa S23 FE yerine şirketin en güncel modelini tercih etmek mantıklı olabilir.

Samsung aynı zamanda Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 için de One UI 7 güncellemesi yayınladı. Ancak onlar daha güncel ve amiral gemisi modeller olduğu için bu gelişme kimseyi şaşırtmadı. Ancak Samsung'un geciken güncelleme programını hızlandırdığını söylemek mümkün.