Samsung'un Yeni Batarya Teknolojisi Ortaya Çıktı! Apple ile Rekabet Kızışacak

Samsung'un uzun bir süredir merakla beklenen Galaxy S26 serisi için kritik bir iddia geldi. Buna göre firma, kullanıcıların eleştiri konusu olan batarya için önemli bir adım atıyor. Öyle ki teknoloji devi, yeni seriyi bekleyenlerini şaşırtacak. İşte ayrıntılar!

Samsung, Galaxy S26 Serisiyle Birlikte Batarya Devrimine Hazırlanıyor

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonlarında batarya teknolojisini baştan sona değiştirmek üzere olduğu iddia ediliyor. Kore merkezli kaynağın ulaştığı bilgilere göre şirket, daha önce planladığı batarya malzemesinden vazgeçti ve “SUS CAN” adında farklı bir malzemeye yöneldi.

SUS CAN, Samsung'un şu anda laboratuvarlarında geliştirdiği paslanmaz çelik tabanlı yeni bir teknoloji. Bu teknolojinin en büyük avantajı ise telefonlara daha fazla enerji depolama imkanı sunacak olması. Bu imkan ile pil ömründe gözle görülür bir artış yaşanacak.

Üstelik bu yeni teknoloji yalnızca pil ömrünü uzatmakla kalmayacak, aynı zamanda şarj hızında da çıtayı yukarı taşıyacak. Son yıllarda piyasaya çıkan Galaxy modellerinde 45W seviyesinde kalan şarj hızı, bu yenilikle birlikte önemli ölçüde artabilir.

Son olarak SUS CAN teknolojisinin batarya şişmesi gibi can sıkıcı sorunlara da çare olması bekleniyor. Çünkü bataryanın zamanla şişmesi sadece pil ömrünü kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda cihazın güvenliğini de ciddi şekilde tehdit ediyor.

Samsung'un en büyük rakiplerinden Apple, yeni nesil iPhone modellerinde zaten benzer bir teknoloji kullanıyor. Güney Kore merkezli firmanın da aynı adımı atması, rekabeti farklı bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.