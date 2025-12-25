Samsung, Akıllı Telefon Kullanıcılarının Hayallerini Arabalara Sattı

Samsung, Galaxy kullanıcılarını kızdıracak bir haberle gündeme geldi. Bildiğiniz üzere şirket bir süredir batarya kapasitesi söz konusu olduğunda rakiplerinin gerisinde. Bunun nedeni Samsung'un bir batarya üreticisi olmasına rağmen bir türlü lityum iyon teknolojisini bırakıp silikon karbon batarya teknolojisine geçiş yapmamış olması.

Eğer siz de bu konuda Samsung'u eleştiriyorsanız müjde, şirket sonunda silikon karbon batarya üretimine başladı. Ancak bu teknoloji beklentilerin aksine akıllı telefonlarda değil değil, elektrikli arabalarda kullanılacak.

Samsung Silikon Karbon Batarya Geliştirecek Ama Telefonlar için Değil

Samsung'un batarya üreten alt şirketi Samsung SDI, SsangYong markasıyla tanıdığımız KG Mobility ile yeni nesil silikon karbon batarya teknolojileri geliştirmek üzere iş birliği anlaşması imzaladı. Buna göre iki şirket, KGM'nin elektrikli araçları için batarya üretecek.

Samsung SDI'n KGM ile böyle bir anlaşma imzalaması kesinlikle kötü bir gelişme değil. Hatta SsangYong modellerinin ülkemizde de satıldığını düşünürsek oldukça güzel bir gelişme. Ancak Samsung'un öncelikleri tartışma konusu.

Samsung telefonlar bir süredir batarya kapasitesi konusunda yerinde sayıyor. Xiaomi, Honor ve OPPO gibi Çinli rakipler bu teknolojiyi erkenden benimser ve 7000 ile 10000 mAh arasında değişen batarya kapasitesine sahip telefonlar üretirken, Samsung hala 5000 mAh seviyesine sıkışmış durumda.

Rakipleri öne geçiren şey ise bir mucize ya da sihir değil, Samsung SDI'ın KG Mobility ile elektrikli arabalar için ürettiği silikon karbon bataryalar. Silikon karbon batarya teknolojisi, lityum iyon bataryalara kıyasla pek çok avantaja sahip.

Çok daha küçük boyutlarda daha fazla kapasite barındırabilmesi, daha hafif olması, daha hızlı şarj olması, daha az ısınması ve kapasitesini daha az kaybetmesi bunlardan bazıları. Kullanıcılar Samsung'un batarya üreten bir şirkete sahip olmasına rağmen bu alanda geri kalmasına tepkili.

Bilmeyenler için Samsung, her biri çatı şirket Samsung Electronics'e bağlı pek çok farklı şirketten oluşuyor. Söz konusu şirketlerden biri olan Samsung SDI, kendi kararlarını alan bağımsız bir şirket ve kardeş şirketi Samsung Mobile'ın ihtiyaçlarını önceliklendirerek hareket etmiyor.

Ancak bu teknik detaylar kullanıcıları ilgilendirmiyor. Günün sonunda önemli olan tek şey Samsung'un bin dolar değerindeki telefonunun 500 dolar fiyata sahip rakiplerinden daha zayıf bir teknoloji kullandığı ve bu nedenle daha küçük bir pile sahip olduğu. Kullanıcılar, paralarının karşılığını daha iyi almak istiyor.

Benzer bir eleştiri Samsung'un ezeli rakibi Apple için de yapılabilir. Her türlü yenilik konusunda geriden gelen şirket, silikon karbon batarya teknolojisi konusunda da çizgisini bozmadı. iPhone 18'lerde de bu durumun değişmesi beklenmezken, kullanıcı tercihleri yavaş yavaş Çinli rakiplere kayıyor.