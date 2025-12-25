Apple'dan Ucuz iPhone Geliyor! Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Ucuz iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 17e ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 17e'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yakında piyasaya sürülecek. Telefon, güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

iPhone 17e Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 17e'nin 2026 yılının ilkbahar mevsiminde tanıtılacağı iddia edildi. Bütçe dostu iPhone modeli, muhtemelen mart veya nisan ayında duyurulacaktır. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Uygun fiyata güçlü donanım sunan iPhone 16e, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

iPhone 17e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera

48 MP ana kamera Ön Kamerar: 12 MP

Telefon gücünü Apple A19 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iPhone 17'de de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16e'de ise Apple A18 işlemcisi tercih edilmişti. Akıllı telefonun 8 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. Depolama taraıfnda ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz.

iPhone 17e 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Apple'ın yeni akıllı telefonu, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı sunacak. iPhone 16e'de de 60Hz yenileme hızı, 6,1 inç ekran büyüklüğü ve Super Retina XDR OLED ekran teknolojisi tercih edilmişti.

Apple'ın bütçe dostu telefonunun kamerasına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak telefonun 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olabilir. Telefonun ayrıca belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olması bekleniyor.