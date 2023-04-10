Samsung, Yıllar Önce Çıkardığı Telefon İçin Güncelleme Yayımladı

Samsung, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü bir telefon için güncelleme yayımladı. 2019 yılında üretilen bir akıllı telefon modeli için yıllar sonra güncelleme sunulması dikkat çekti. Güncellemeye ilişkin detaylar haberimizde.

Hangi Samsung Telefonu Güncelleme Aldı?

Geçtiğimiz hafta içerisinde Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ olmak üzere üç telefon için güncelleme desteği sona ermesinin ardından Samsung Galaxy S10 5G isimli cihaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

2019 yılında satışa sunulan Galaxy S10 5G için yeni bir güncelleme yayımlandı. Bu güncelleme Nisan 2023 güvenlik yamasını içeriyor. Galaxy S10 5G modeli her ne kadar desteklenmeye devam etse de büyük bir güncelleme alma olasılığı düşük.

Diğer Galaxy S10 modelleriyle birlikte piyasaya sürülmesine rağmen güncelleme almaya devam eden telefon için Nisan 2023 güvenlik güncellemesi şu anda bir ülkede sunuldu ancak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha fazla ülkeye sunulacaktır.

G977BXXSEHWC1 sürüm numarasına sahip olan güncelleme, cihazın ayarlar sayfasında yer alan "Yazılım Güncelleme" menüsü üzerinden indirip yüklenebiliyor.

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