Samsung Telefonlar İçin Heyecan Verici Yenilik!

Samsung kısa süre önce inceliği ile ön plana çıkan Galaxy S25 Edge modelini piyasaya sürdü. Apple'ın da Eylül ayında gerçekleştireceği tanıtım etkinliğinde iPhone 17 Air ile Samsung'a cevap vereceği uzun süredir gündemde yerini korumaya devam ediyor.

Samsung Telefon Kameralarını İnceltecek!

Güney Kore'li kaynaklar tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre Samsung'un incelik konusunda bir planı daha var. Teknoloji devinin 2026'nın ilk aylarında tanıtacağı Galaxy S26'nın kameralarını daha ince hale getirmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtiliyor.

Evet, yanlış duymadınız. Samsung'un kamera çıkıntılarını vs değil doğrudan kameraların kendisini daha ince hale getirmeyi hedeflediği iddia ediliyor. Samsung bunu başarabilmek için akıllı telefon lens modülü üretim sürecine mürekkep püskürtmeli baskı sürecini eklemeyi planlıyor.

Lens modülünün içindeki ışık yansımasını (flare) ve ışık örtüşmesini (ghosting) önleyen filmin mat mürekkeple değiştirilmesiyle lens modülünün ve kamera modülünün kalınlığı azaltılabilecek. Teknoloji devinin inkjet baskı sürecini uygulamayı planladığı bir diğer alan ise lens modülünün içindeki lensler arasındaki arayüz olan: Kaburga yüzeyi.

Kaburga yüzeyi, tek bir mercekten doğrudan ışık alan alanın (etkili optik düzlem) dış kenarıdır. Kaburgalar lensi sabitlemek için kullanılıyor. Çeşitli açılardan gelen ışığın bir kısmı nervüre çarparak yansır ve nervürden yansıyan ışık görüntü sensörüne ulaştığında parlama ve gölgelenme gibi görüntü kalitesinde bozulmaya neden olur.

Bu nedenle, kaburgalardan ışık yansımasını önlemek için daha önce kaburgaların yüzeyinde ışığı engelleyen ışık koruyucu filmler kullanılıyordu. Samsung mürekkep püskürtmeli baskı işlemi kullanarak kaburga yüzeyine mat mürekkep uyguladı ve bu da lens modülünün kalınlığının daha ince olmasını sağladı.

Tabii bu işlemlerin kamera boyutunu ne kadar küçülteceğini şu anda bilmiyoruz. Raporda da konuyla ilgili herhangi bir tahmini hedef vs paylaşılmıyor. Samsung'un bir trend haline getirmek için ilk adımı attığı "Slim" telefonların önümüzdeki yıllarda ne hale geleceği büyük bir merak ve heyecan konusu.