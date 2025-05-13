Samsung Galaxy S25 Edge'in Türkiye Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Samsung, Galaxy S25 serisini geçtiğimiz ay düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtmıştı. Etkinlikte Galaxy S25 Edge de gösterilmişti ancak özellikleri ve fiyatı resmî olarak paylaşılmamıştı. Kısa süre önce aşırı ince telefon Galaxy S25 Edge'in Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı.

Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 163 gram ağırlığındaki telefon 158x2 x 75,6 x 5x8 mm boyutlarında.

Corning Gorilla Glass Ceramic 2 ekran koruma teknolojisini destekleyen telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi ve Adreno 830 GPU bulunuyor. 12 GB RAM'e sahip telefonun depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerine sahip ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor.

3.900 mAh batarya kapasitesine sahip te lefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelen telefonda IP68 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Samsung Galaxy S25 Edge Türkiye Fiyatı

Telefonun 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 71 bin 499 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 79 bin 499 TL fiyat belirlendi.