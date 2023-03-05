Bir Samsung Telefonuna 30.000 mAh Batarya Takıldı!

Reddit kullanıcısı, bir Samsung telefonuna 30.000 mAh batarya taktı. Peki, yapılan işlemle birlikte devasa batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon pil ömrü konusunda neler sunuyor? Konuya dair detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy A32, 30 Bin mAh Batarya ile Neler Sunuyor?

Akıllı telefonların şarjının uzun süre boyunca dayanmaması, kullanım deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Bir Reddit kullanıcısı, şarjın kısa sürede sona ermesini önlemek adına oldukça ilginç bir işlem gerçekleştirdi.

Reddit'te Downtown_Cranberry44 kullanıcı ismine sahip kişi, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Samsung Galaxy A32 isimli akıllı telefon modelinin batarya kapasitesini çok ciddi şekilde yükseltti. Kullanıcı, söz konusu telefona 30 bin mAh batarya taktı.

Yapılan işlemle birlikte devasa bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy A32'nin tam şarj olması için yedi saat boyunca şarjda kalması gerektiği belirtildi. Bataryanın entegre edilmesi sonucunda kaba bir görünüme kavuşan telefonun bir hafta boyunca şarj işlemine gerek duymadan çalışmaya devam edebileceği düşünülüyor.

Kullanıcı, söz konusu işlemi yapabilmek için Samsung 50e pil hücresini kullandı. Bu işlemin yapılmasının oldukça tehlikeli olduğunu belirtmek gerekiyor çünkü işlem esnasında ve sonrasında bazı güvenlik problemleri meydana gelebilir.

Samsung Galaxy A32 modeline devasa batarya entegre edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.