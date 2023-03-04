2022 Yılında En Çok Katlanabilir Telefon Satan Marka Belli Oldu

Katlanabilir akıllı telefonlar, benzersiz tasarımları ve yenilikçi özellikleri nedeniyle popülerlik kazanıyor. İkiye katlanabilme özelliğine sahip bu telefonlar, kullanıcılara kullanılmadıkları zamanlarda cebe veya çantaya kolayca sığabilecek daha büyük bir ekran boyutu sunuyor. Ayrıca katlanabilir telefonlar geleneksel akıllı telefonlarda olmayan pek çok noktada çok yönlülük sunarak kullanıcıların bu telefonları farklı şekillerde kullanabilmelerine olanak tanıyor.

Daha fazla şirketin katlanabilir telefon modellerini piyasaya sürdükçe ve tasarımlarını geliştirdikçe, önümüzdeki yıllarda daha da popüler hâle gelmeleri muhtemel ancak şu anda Samsung, katlanabilir akıllı telefonlarının satışları diğer tüm markaların katlanabilir telefonlarının toplamından daha fazla olduğu için katlanabilir telefon pazarında güçlü bir konuma sahip.

Samsung Diğer Markaların Toplamından Fazla Satış Gerçekleştirdi

Steven Kiernan ve Yongsub Eric Shin tarafından hazırlanan bir rapora göre katlanabilir akıllı telefon pazarı 2022 yılında 14,2 milyonluk etkileyici bir toplam sevkiyat kaydetti. Samsung, 12 milyonun biraz altında katlanabilir cihaz sevkiyatıyla açık ara lider olarak öne çıktı. Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi ve Honor gibi pazardaki diğer markaların her biri aynı dönemde 1 milyonun altında katlanabilir cihaz satışı yapmayı başardı.

Bununla birlikte 2022'nin 4. çeyreğinde sevkiyatlardaki düşüşe rağmen özellikle 2022'de akıllı telefon endüstrisinin bir bütün olarak karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, katlanabilir pazarın nispeten sağlıklı bir yerde olduğu görülüyor.

İleriye dönük tahminler, katlanabilir akıllı telefon sevkiyatlarının 2023 yılında iki katına çıkarak 30 milyon gibi etkileyici bir rakama ulaşacağını gösteriyor. Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için toplam 15 milyon adetlik bir sevkiyat hedefi belirledi. Söz konusu iki cihaz yüksek yenileme hızına sahip ekranlara, Snapdragon 8+ Gen işlemcilere ve muhteşem kamera ünitelerine sahip. Samsung, bu yılın sonlarına doğru Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in piyasaya sürülmesiyle katlanabilir akıllı telefon pazarındaki hâkimiyetini daha da sıkılaştırmak istiyor.