Samsung'un Üçe Katlanabilir Telefonu İçin Kritik Sızıntı

Samsung'un üç defa katlanabilen telefonu için yeni bir sızıntı yapıldı. Galaxy Z ailesinin yeni bir üyesi olacak Samsung Galaxy Z TriFold için X üzerinden paylaşılan görseller gösteriyor ki bu telefon, önceki prototiplerine kıyasla günlük kullanımda çok daha pratik bir kullanım alanına sahip.

Z TriFold NFC ve Şarj Özellikleri Doğrulandı

Paylaşılan görsellerde Z TriFold'un NFC desteğine sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun şarj kısmı ise oldukça renkli; zira kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteğine de sahip. NFC özelliği, cihaz tam açıkken bile çalışabilecek. Şarj için ise telefonun katlanması ve sağ taraftaki bobinler vasıtasıyla şarj edilmesi gerekiyor.

Galaxy Z TriFold modelinin ters şarj özelliği, telefonu kullanarak başka cihazların şarj edilmesini de sağlayacak. Örneğin kulaklığınızın şarjı bittiyse telefonu kullanarak şarj kutusuna ihtiyaç duymadan güç aktarımı yapabilirsiniz.

Galaxy Z TriFold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

10.1 inçlik iç ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 200 MP ana kamera ile geleceği konuşulan Z TriFold için resmi fiyat açıklanmasa da kulislerde dolaşan bilgiler cihazın 3.500 dolar (₺142.740,62) fiyatla satılabileceğini gösteriyor.