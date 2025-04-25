100 Bin TL'ye Bu Mu? Samsung'un Üçe Katlanabilen Telefonu Hayal Kırıklığı Yaratacak

Samsung, üçe katlanabilir telefon için geri sayımı başlattı. Ocak ayında Galaxy S25 tanıtımı sırasında ilk ipuçlarını paylaşan şirket, kısa süre önce gelen sızıntıyla birlikte kullanıcılardan tepki çekti. Öyle ki Samsung'un üçe katlanabilir telefonunun şarj hızı ortaya çıktı.

Samsung'un Üçe Katlanabilen Telefonunun Şarj Hızı Kaç W Olacak?

Şimdiye kadarki tüm mevcut bilgilere göre söz konusu cihaz, Huawei’nin 2 bin 800 dolarlık Mate XT modeliyle rekabet edecek. Buna göre fiyatının da benzer bir seviyede olması bekleniyor. Ancak bu yüksek fiyatına rağmen yüksek şarj hızı sunmayacak.

Samsung ile ilgili güvenilir kaynaklardan PandasFlashPro tarafından sızdırılan bilgilere göre üçe katlanabilen Samsung modelin şarj hızı 25W seviyesinde olacak. Bu hız, sınırları zorlaması beklenen premium bir katlanabilir telefon için hayal kırıklığı yarattı. Samsung'un Galaxy A56 ve A36 gibi orta segment modelleri bile 45W şarj edilebiliyor.

Samsung Galaxy G Fold adını taşıması beklenen katlanabilir cihaz, 10 inçlik açılabilir ve 6.49 inçlik kapak ekranıyla gelecek. Firmanın yalnızca 200 bin ila 300 bin arasında üreteceği biliniyor. Buna göre şirket, modeli sadece ana vatanı Güney Kore'de satışa sunabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir Samsung telefondan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.