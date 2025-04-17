Samsung One UI 7.0 Geri Dönüyor! İşte Tarih ve Güncelleme Alacak Modeller...
Samsung, kısa süreliğine durdurduğu One UI 7.0 güncellemesini yeniden başlattı. Güncellemenin yeni takvimi de açıklandı. İşte güncellemeyi alacak modeller!
Samsung, One UI 7.0 güncellemesini sürpriz bir şekilde durdurmuş ve Exynos işlemcili bazı modellerde yaşanan sorunlar nedeniyle geri çekmişti. Özellikle Güney Kore'deki Galaxy S24 kullanıcıları, ekran kilidinin açılmasını engelleyen bir hatayla karşı karşıya kalmıştı.
Konuya ilişkin şirketten resmi bir açıklama gelmedi. Samsung sadece bir özür mesajı yayınlamakla yetinmiş, resmi bir tarih vermekten kaçınmıştı. Ama sorunun çözüldüğü ve güncellemenin yeniden dağıtıma çıktığı bilgisi güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından paylaşıldı.
One UI 7.0 Güncellemesi Alacak Modeller
Güncellemenin aynı anda tüm bölgelerde mi yoksa kademeli olarak mı sunulacağı ise netlik kazanmış değil. Güncellemeyi alacak modellerin listesinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor ama yeni takvimle birlikte bazı cihazların bekleme süresi uzamış görünüyor.
Samsung'un yeni planına göre dağıtım süreci Temmuz 2025'e kadar devam edecek. İşte güncellemeyi alacak modeller ve tarihleri:
|Tarih
|Güncelleme Alacak Modeller
|Nisan 2025
|Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6
|Mayıs 2025
|Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, Z Flip 5 / Z Fold 5, S23 / S23+ / S23 Ultra, S24 FE, Z Flip 4 / Z Fold 4, Tab S9 serisi, Z Flip 3 / Z Fold 3, S21 serisi, S23 FE, Tab S8 serisi, S22 serisi, S21 FE
|Haziran 2025
|Galaxy Tab S9 FE serisi, A16 5G / A35 5G / A55 5G, F16 / F15 / F55 serisi, M16 / M15 / M35 / M55 / M55s serisi, A25 / A05s / A15 / A14 / A14 5G / A06, A34 / A54 / A73 / A33 / A53, F05 / F34 / F54, M05 / M34 / M33 / M53, Tab A9+ / A9+ 5G, XCover 7, F14 / F14 5G / M14 / M14 5G
|Temmuz 2025
|Galaxy Tab A9