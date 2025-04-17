Samsung One UI 7.0 Geri Dönüyor! İşte Tarih ve Güncelleme Alacak Modeller...

Samsung, One UI 7.0 güncellemesini sürpriz bir şekilde durdurmuş ve Exynos işlemcili bazı modellerde yaşanan sorunlar nedeniyle geri çekmişti. Özellikle Güney Kore'deki Galaxy S24 kullanıcıları, ekran kilidinin açılmasını engelleyen bir hatayla karşı karşıya kalmıştı.

Konuya ilişkin şirketten resmi bir açıklama gelmedi. Samsung sadece bir özür mesajı yayınlamakla yetinmiş, resmi bir tarih vermekten kaçınmıştı. Ama sorunun çözüldüğü ve güncellemenin yeniden dağıtıma çıktığı bilgisi güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından paylaşıldı.

One UI 7.0 Güncellemesi Alacak Modeller

Güncellemenin aynı anda tüm bölgelerde mi yoksa kademeli olarak mı sunulacağı ise netlik kazanmış değil. Güncellemeyi alacak modellerin listesinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor ama yeni takvimle birlikte bazı cihazların bekleme süresi uzamış görünüyor.

Samsung'un yeni planına göre dağıtım süreci Temmuz 2025'e kadar devam edecek. İşte güncellemeyi alacak modeller ve tarihleri: