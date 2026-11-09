12 Aylık DigiTurk Süper Lig Hediyeli Telefon Türkiye'de!

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X500 Pro Max Türkiye'de ön siparişe sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

vivo X500 Pro Max'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

vivo X500 Pro Max, 12 aylık Digiturk Süper Lig paketi ve vivo Buds Clip isimli kablosuz kulaklık hediyesi ile birlikte 119 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu. Telefonun yanı sıra deklanşör kiti, ZEISS telefoto genişletici Gen 2 Ultra-400 mm ve ZEISS telefoto genişletici Gen 2-200 mm de satılıyor. Deklanşör kiti 4 bin TL, ZEISS telefoto genişletici Gen 2 Ultra-400 mm 19 bin TL, ZEISS telefoto genişletici Gen 2-200 mm ise 16 bin TL fiyat etiketine sahip.

vivo X500 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 4500 nit

İşlemci: Dimensity 9600 Pro

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP (f/1.57)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.67)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

Batarya: 8000 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OriginOS 7

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Boyut: 163,32 x 76,82 x 7,95 mm

Ağırlık: 225 gram

vivo X500 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl?

Telefonda MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9600 Pro işlemcisinden alıyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 4.55 GHz hızında çalışan iki çekirdke ve 4.35 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.1 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Karşılaştırma yapamk gerekirse vivo X300 Pro'da Dimensity 9500 işlemcisi tercih edilmişti. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide ise 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

vivo X500 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

vivo'nun yeni telefonu 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip. X500 Pro Max, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunuyor. Bu yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. 144Hz yenileme hıız sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren AMOLED ekran, çok canlı renklere sahip.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise AMOLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hıız da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada telefon güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabiliyor.