Samsung'dan Uygun Fiyatlı AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor!

Samsung, 6.5 inç AMOLED ekranla donatılmış fiyat performans modeli Galaxy A15'i sessizce tanıtmış görünüyor.

Cihaz, Walmart'ın web sitesinde fark edildi. Rapora göre A15 iki farklı konfigürasyonda satışa sunulacak.

İlk varyant, 90 Hz adaptif hız ile Full HD Plus çözünürlük (2,220 x 1,080 piksel) sunabilen 6.5 inç IPS LCD ekrana sahip. Diğer varyantın ise 1080p çözünürlük (1.920 x 1.080 piksel) sunan bir AMOLED ekrana sahip olduğu belirtiliyor.

AMOLED açıklamasının ürün sayfasının teknik özellikler tablosunda hiçbir yerde bulunmadığını belirtmek önemli. Buradaki AMOLED detayı, A15'in kutusundan anlaşılıyor. Görüntü biraz grenli olsa da etiketin üzerindeki "AMOLED" kelimesi seçilebiliyor.

Samsung Galaxy A15 Hangi Özelliklerle Geliyor?

Listelenen her şeyin doğru olduğunu varsayarsak, Galaxy A15, selefi A14'e kıyasla kullanıcılar için çok daha iyi özelliklerle gelecek.

Yeni Galaxy A15, sadece daha güzel bir ekrana sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni modelin her iki versiyonu da önemli ölçüde daha ucuz.

Teknik özellikler sayfasına bakıldığında A15'in A14 ile neredeyse aynı olduğu görülüyor. 4 GB RAM ile gelecek telefonun arka tarafında 50MP ana kamera yer alırken, ön kamerası ise 13MP.

Pil noktasında ise kullanıcıları 5.000 mAh bir pil karşılıyor ve 25W hızlı şarjı destekliyor. Depolama boyutu ise 128 GB olarak belirtilmiş durumda. İşlemci tarafında ise MediaTek 6835 işlemcinin kullanılacağı söyleniyor.

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