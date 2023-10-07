Samsung Galaxy A15'in Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A15, Geekbench puanları ile gündeme geldi. Test sonuçları ile birlikte telefonun Geekbench testinde nasıl bir performans sergilediği belli oldu. Ayrıca Samsung marka telefon modelinin bazı özellikleri de ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A15'in Geekbench Puanları Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda Samsung Galaxy A15'in tasarımı sızdırılmıştı. Yaşanan sızıntı, telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olunmasına imkân tanımıştı. Yaşanan yeni gelişme, telefonun Geekbench puanlarını gözler önüne serdi.

SM-A155F model koduna sahip olan akıllı telefon tekli çekirdek testinde 743 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2005 puan aldı. Performans testi ile birlikte söz konusu cihazın bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Test sonuçlarına göre telefonda MediaTek Helio G99 işlemcisi olabilir. Geekbench testinde telefonun 4 GB RAM'e sahip olduğu bilgisi bulunuyor ancak RAM konusunda birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy A15 modelinin 4G ve 5G olmak üzere iki farklı versiyona sahip olması bekleniyor. Geekbench testindeki telefonun ise 4G sürüm olduğu öne sürüldü.

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