Samsung'dan 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon! 16 GB RAM'e Sahip

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Samsung, W27'yi tanıttı. Böylece katlanabilir telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 16 GB RAM'e sahip telefon, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

Samsung W27'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 2256 x 2504 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 3000 nit

İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İkinci Ekran Parlaklığı: 3000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB / 1 TB

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 45W kablolu ve 20W kablosuz şarj

Ana Kamera: 200 MP (f/1.7)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/1.9)

Telefoto Kamera: 10 MP (f/2.4)

Ön Kamera: 10 MP (f/2.2)

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48 sertifikası

Samsung W27'nin Ekran Özellikleri Neler?

8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 2256 x 2504 piksel çözünürlük , 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. 6,5 inç büyüklüğündeki ikinci ekran, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değer. 3000 nit parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Samsung W27'nin İşlemcisi Nasıl?

Katlanabilir telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işelmcisinden alıyor. İşlemcide 4.74 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekidek mevcut. Bu arada söz konusu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Samsung W27'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeiynde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Samsung W27 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor ancak W26 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda W27'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. W27'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung W27'nin Fiyatı Ne Kadar?

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 18.999 yuan (142.581 TL)

16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 21.999 yuan (165 bin TL)

Editörün Yorumu

Samsung W27'nin işlemciden kameraya kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir katlanabilir telefon olduğunu düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir. Bu arada telefonun yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini düşünüyorum.