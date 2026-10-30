OnePlus'tan 9000 mAh Bataryalı Telefon! 100W Hızlı Şarja Sahip

OnePlus, Ace 7'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip oaln telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

OnePlus Ace 7'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz (oyunlarda 185Hz)

Ekran Parlaklığı: 2000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 9000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı ColorOS 17

Ana Kamera: 200 MP (f/1.8)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.8)

Ön Kamera: 16 MP (f/2.4)

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

OnePlus Ace 7'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series işlemcisinden alıyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızınad çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir perofrmans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

OnePlus Ace 7'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, oyunlarda 185Hz'ye kadar çıkabiliyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.

OnePlus Ace 7'nin Kamera Özellikleri Neler?

OnePlus Ace 7'nin arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera bulunuyor.

Telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Bu arada telefonun ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamear mevcut.

OnePlus Ace 7 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 6 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. OnePlus Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus Ace 7'nin Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 4.399 yuan (33 bin TL)

16 GB RAM ve 256 GB Depolama: 4.899 yuan (36.760 TL)

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 5.199 yuan (39 bin TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 5.699 yuan (42.762 TL)

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 7'nin batarya kapasitesinden ekran özelliklerine, şarj hızından kamera sistemine kadar birçok açıdan oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.