2.496 TL'lik Football Manager 27 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Football Manager serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Futbol menajerlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Football Manager 27 kısa süreliğine ücretsiz olacak. Football Manager serisinin yeni oyununu belirtilen tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Football Manager 27 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Football Manager 27 kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya 3 Kasım 2026 saat 10.00'da sona erecek. Bu oyunu ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Böylece oyunu indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunun çıkış tarihinin 10 Kasım 2026 olduğunu belirtelim. Böylece oyuncular, bu kampanya sayesinde Football Manager 27'yi resmî çıkış tarihinden önce 3 Kasım'a kadar ücretsiz olarak deneyimleyebilecek. Oyunu beğenen oyuncular ise satın almak için ön sipariş verebilecek. Türkçe arayüz desteğine sahip oyun Steam'de yüzde 10 indirimle birlikte 49.99 dolar (2.496 TL) yerine 44.99 dolar (2.246 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Football Manager 27'nin Fragmanı

Football Manager 27 Nasıl Bir Oyun?

Futbol menajerlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Football Manager 27'de bir teknik direktör gibi futbol takımı yönetiyoruz. Bu kapsamda takımın nasıl oynayacağına karar veriyoruz, ilk 11'i belirliyoruz, transferler yapıyoruz ve maçlarda doğru kararlar vermeye çalışıyoruz. Oyunda ayrıca çok detaylı bir transfer sistemi mevcut.

Sports Interactive tarafından geliştirilen oyunda takımın eksiklerini belirleyerek yeni futbolcular arayabiliyoruz ve oyuncularla sözleşme görüşmeleri gerçekleştirebiliyoruz. Rakibin güçlü ve zayıf yönlerini inceleyerek maç planını değiştirebiliyoruz, maç sırasında yaptığımız hamlelerle sonucu etkilemeye çalışıyoruz. Maç kötü gidiyorsa oyuncu değişikliği yapabiliyoruz ve dizilişi değiştirebiliyoruz.

Football Manager 27'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

İşlemci: Masaüstünde Intel Core i3-530 / AMD FX-4100. Laptopta Intel Core i3-330M / AMD A6-5200

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: Masaüstünde NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 / Intel HD 530. Laptopta NVIDIA GeForce GTX 960M / AMD Radeon R9 M375 / Intel HD 530

DirectX: Sürüm 11

Football Manager 27'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit

İşlemci: Masaüstünde Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 2600. Laptopta Intel Core i5-1035G7 / AMD Ryzen 7 3750H

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: Masaüstünde NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT. Laptopta NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600M

DirectX: Sürüm 11

Football Manager 27 Kaç GB?

Football Manager 27'nin yüklenebilmesi için en az 20 GB depolama alanı gerekiyor. Yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bunun için ister Windows'un program kaldırma aracını tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor.

Editörün Yorumu

Football Manager 27'nin 3 Kasım'a kadar ücretsiz oynanabilir olması, futbol ve menajerlik oyunlarını sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Açıkçası Football Manager serisinin en güzel yanı, sadece bir futbol takımı yönetmekten çok daha fazlasını sunması. Taktikler geliştirmek ve aldığınız kararların sahaya nasıl yansıdığını görmek oyunu oldukça sürükleyici hâle getiriyor.