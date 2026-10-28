Bu Oyun PC'de 300 GB Boş Alan İstiyor

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Çinli stüdyo S-GAME'in geliştirdiği Phantom Blade Zero, 29 Ekim 2026'da Türkiye saatiyle 05.00'te PS5 ve PC için çıkıyor. Oyunu PC'de önceden indirmek isteyenlerin en az 300 GB boş alan ayırması gerekiyor, kilidi açılan oyun ise diskte yaklaşık 145 GB yer kaplıyor.

Phantom Blade Zero Neden 300 GB Boş Alan İstiyor?

Ön yükleme, ön sipariş veren oyuncuların oyunu çıkış saatinden önce indirip kilidin açılmasını beklemesine imkân tanıyor. S-GAME'in 25 Ekim 2026'da Bilibili'de yayımladığı Çince duyuruya göre kilit açılırken geçici önbellek ile oyunun tam dosyaları diskte aynı anda bulunmak zorunda. Şirket bu yüzden ön yükleme için en az 300 GB boş alan ayrılmasını istiyor. Kilit açma işlemi bitince oyunun kapladığı alan yaklaşık 145 GB'a iniyor.

Oyunun Steam'deki İngilizce duyurusu da kurulu boyutu yaklaşık 145 GB olarak veriyor ve 300 GB'ı ön yükleme sürecine bağlıyor, gerekçeye ise yer vermiyor. S-GAME, yer yetersizliği yüzünden indirme ya da güncelleme yarıda kalırsa alan açıp indirmeyi yeniden denemeyi öneriyor. Oyunu çıkıştan sonra doğrudan indirecek PC oyuncularının da 300 GB'a ihtiyaç duyup duymayacağını şirket açıklamadı.

Phantom Blade Zero Hangi Platformlarda Çıkıyor?

S-GAME ön yüklemeyi 27 Ekim 2026'da Türkiye saatiyle 05.00'te PS5 ve PC'de ön sipariş verenlere açtı. Kilit bütün bölgelerde aynı anda açılacağı için Steam sayfası çıkış tarihini ABD Pasifik saatine göre 28 Ekim 2026 olarak gösteriyor. PC oyuncuları Phantom Blade Zero'yu Steam ve Epic Games Store'dan alabiliyor.

S-GAME, PS5 için ayrı bir boş alan şartı ya da resmi indirme boyutu duyurmadı. Konsolda ön yükleme PC ile aynı saatte açıldı, oyunun PS5 için kutulu sürümü ise 2027'ye kaldı.

Oyun çıkışta Xbox'a gelmiyor. Aralık 2025'te yayımlanan fragmanın sonundaki nota göre Phantom Blade Zero konsollarda en az 12 ay PS5'e özel kalacak ve bu not oyunun ileride Xbox'a da gelebileceğini düşündürmüştü. S-GAME bir Xbox sürümünü resmi olarak duyurmadı.

Phantom Blade Zero'yu Hangi Bilgisayarlar Çalıştırır?

Steam sayfasındaki gereksinim tablosu, oyun için hem en düşük hem önerilen ayarlarda SSD istiyor. 1080p çözünürlükte 30 FPS (saniyede kare) için Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci, 16 GB RAM ve GeForce GTX 1660 ya da Radeon RX 5500 XT ekran kartı gerekiyor. 1440p ve 60 FPS için önerilen ekran kartları RTX 3060 Ti ve RX 6700 XT. Bu değerler görüntü ölçekleme açıkken geçerli.

Önerilen işlemciler Intel Core i5-10600K ve AMD Ryzen 5 5600X, bellek miktarı yine 16 GB. Steam sayfası, oyunun korsan kopyalara karşı dijital hak yönetimi (DRM) yazılımı olarak Denuvo kullandığını gösteriyor.

Phantom Blade Zero'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Oyunun PlayStation Store Türkiye fiyatı Standart Sürüm için 2.379 TL, Digital Deluxe için 2.849 TL. Steam Türkiye'de Standart Sürüm 49,99 dolardan satılıyor, bu da Merkez Bankası'nın 27 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 2 bin 489 TL'ye denk geliyor. Digital Deluxe'ün Steam fiyatı 59,99 dolar, yani 2 bin 987 TL.

Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Seslendirme İngilizce ve Basitleştirilmiş Çince seçenekleriyle sınırlı, arayüz ve altyazılar 15 dilde sunuluyor ama Türkçe bunlar arasında yok. Phantom Blade Zero inceleme puanlarında Metacritic'te 88'e ulaşmıştı.

Editörün Yorumu

S-GAME'in 300 GB gerekçesini yalnızca Çince duyuruda vermesini, İngilizce konuşan oyuncuları boş yere tedirgin eden bir eksik olarak görüyorum. Şirketin açıklamasına bakılırsa disk alanı kilit açılınca geri geliyor, yani ön yükleme kalıcı bir yük getirmiyor. S-GAME doğrudan indirme için bir rakam vermediğinden, bu kadar yer açamayanlara çıkıştan sonra Steam'in kurulum penceresinde istenen alanı kontrol etmelerini öneririm. Yine de Türkçe altyazının olmaması, 2.379 TL'lik bir oyunda disk alanından büyük bir engel.