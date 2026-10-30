200 MP Kameralı OnePlus Ace 7 Pro Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası

OnePlus yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte Ace 7 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu sayede telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OnePlus Ace 7 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz (Oyunda 185Hz)

Ekran Parlaklığı: 2000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı ColorOS 17

Ana Kamera: 200 MP (f/1.8)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.8)

Ön Kamera: 16 MP (f/2.4)

Batarya: 9000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

OnePlus Ace 7 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

OnePlus'ın yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile ve popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci daha önce POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada OnePlus Ace 6 Ultra'da Dimensity 9500 işlemcisi, Ace 6'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus Ace 7 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

OnePlus Ace 7 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

OnePlus'ın yeni telefonu 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı oyunlarda 185Hz'ye kadar çıkabiliyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. AMOELD ekran ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

OnePlus Ace 7 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 6 ve Ace 6 Ultra satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

OnePlus Ace 7 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 4.799 yuan (36 bin TL)

16 GB RAM ve 256 GB Depolama: 5.299 yuan (39.766 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 5.599 yuan (42 bin TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 5.999 yuan (45 bin TL)

16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 7.299 yuan (54.775 TL)

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 7 Pro'nun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada AMOLED ekranda film ve dizi izlemenin oldukça keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Ayrıca ekran, 2000 nit parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile rahatça görülebilecektir.