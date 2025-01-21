Samsung Öğretmenleri İşsiz Bırakacak Yapay Zeka Destekli Akıllı Tahtasını Duyurdu

Yapay zeka teknolojileri gelişmeye ve hayatın farklı alanlarında kendine yer bulmaya devam ediyor. Şirketin bu doğrultudaki son hamlesi ise AI teknlojilerini sınıflara getirmek oldu. Ülkemizde de kullanılan akıllı tahta konseptinden yola çıkan şirket, adeta öğretmenleri işsiz bırakmak için ilk adımı atmış oldu.

Samsung, Yapay Zeka Destekli Eğitim Tahtasını Tanıttı!

Samsung, İngiltere’de düzenlenen BETT 2025 etkinliğinde sınıflar için geliştirdiği yeni WAFX-P akıllı tahta modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Android 15 işletim sistemiyle çalışan bu akıllı ekranlar, yapay zeka destekli özellikleriyle hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Başlıca yetenekleri arasında ise şunlar var:

AI Özetleme: Ders içeriklerini kısa ve öz bir şekilde özetleyerek öğrencilere tekrar imkanı sunuyor, öğretmenlere ise planlama desteği sağlıyor.

Circle to Search: Ekranda seçilen herhangi bir öğe hakkında güvenilir kaynaklardan bilgi getiriyor.

Canlı Transkript: Derslerde konuşulanları metne çevirerek öğrencilere daha sonra gözden geçirme fırsatı tanıyor.

Samsung’un yeni ekranları sadece yazılımda değil, donanımda da oldukça iddialı. 4K dokunmatik ekran (450 nit parlaklık), Octa-core CPU, 4.8 TOPS NPU ile 16 GB RAM, 128 GB SSD 4K kamera, mikrofon ve 20W hoparlör bu ürünün öne çıkan teknik özellikleri arasında.

Ayrıca, Google EDLA sertifikalı olan bu ekranlar, Google Classroom ve Google Drive entegrasyonu ile öğretmenlere modern bir eğitim aracı sunuyor. Yeni ekranlar, 65 inç, 75 inç ve 85 inç olmak üzere üç farklı boyut seçeneğiyle sunuluyor. Fiyatı ise şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'un WAFX-P akıllı ekranlarının ülkemizdeki akıllı tahtaların yerini almasını ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.