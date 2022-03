Samsung Yeni Galaxy A Telefonlarını Tanıttı

Samsung, en ileri Galaxy inovasyonlarını buluşturan, mükemmel bir mobil deneyimi herkes için daha uygun fiyatlarla sunan yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Yepyeni 5nm işlemciyle güçlendirilen yeni Galaxy A serisinin yenilikçi ve yapay zekâ destekli kamerası hem gece hem de gündüz net görüntüler yakalamayı sağlıyor.

Yepyeni bir işlemci, Galaxy’nin özgün yapay zekâ destekli kamerası, geniş ve akıcı ekranının yanı sıra iki güne kadar devam edebilen pil ömrüyle yeni Galaxy A serisi; 5G bağlantı ve yüksek güvenlik özelliklerini bir araya getiriyor.

Çevreci, şık ve ince bir tasarıma sahip olan yeni Galaxy A serisi, kullanıcılara rahat ve şık kullanım sunmak üzere tasarlandı. Seride yer alan her iki cihazda da Samsung ‘One UI’ kullanıcı arayüzü, Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri desteğiyle kullanıcılara mükemmel bir mobil deneyimi yaşama imkânı sunuyor.

Yeni Galaxy A serisi ile mükemmel çekim performansı

Kullanıcılar, ister içerik oluştururken, ister içeriklerini arkadaşlarıyla paylaşırken Galaxy A73 5G, A53 5G ve A33 5G ile Galaxy S serisinin güçlü ve eğlenceli özelliklerinden birçoğuna sahip oluyor. Gelişmiş, üst düzey bir kamera deneyimi sunan Galaxy A53 5G’nin dörtlü kamera sisteminde kullanılan VDIS (Video Digital Image Stabilisation) teknolojisine sahip 64MP OIS kamerası, en keskin ve net kareleri yakalamayı sağlıyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü 32MP ön kamera ise mükemmel selfie’ler çekmeyi ve daha net görüntülü konuşmaları gerçekleştirmeyi sağlıyor.

Yepyeni 5nm işlemciyle güçlendirilen yeni Galaxy A73 5G, A53 5G ve A33 5G cihazların yenilikçi yapay zekâ destekli kameraları tüm görsellerin düşük ışıkta dahi net bir şekilde görünmesini sağlıyor. Gelişmiş ‘Gece Modu’, otomatik olarak 12 ayrı görüntüyü sentezliyor, böylece gece fotoğraflarının parlak ve canlı görünmesine imkân sunuyor. Ayrıca loş ortamlarda video çekerken de Galaxy A serisinin çerçeve hızı otomatik olarak kendini uyarlayarak parlak ve net videolar elde etmeyi sağlıyor.

Gelişmiş ‘Portre Modu’ ise çift kamera ve güçlü yapay zekâ özellikleriyle, hem derinliği hem de çekilen nesnenin ana hatlarını daha doğru bir şekilde yakalamaya yardımcı oluyor. ‘Eğlence Modu’ ise kullanıcıların her anını, ultra geniş lense uyumlu şekilde filtre ve efektler kullanarak renklendirmelerine fırsat sunuyor. Ayrıca ‘Photo Remaster’ özelliği ideal aydınlatma ve çözünürlük ayarlarını sunarak eski fotoğraflara yeni bir soluk getiriyor. ‘Obje silme’ özelliği ise arka plandaki istenmeyen görüntüleri kolayca ortadan kaldırmayı sağlıyor.

Süper AMOLED ekran ile güneşin altında bile sürükleyici bir deneyim

Eskiden parlak güneş ışınları altında, akıllı telefonların ekranlarını görüntülemek oldukça zor olmaktaydı. Ancak yeni Galaxy A serisinin akıllı ekran algoritması, ekranın dış mekanda ve güneş ışınları altında dahi ayrıntıları en canlı şekilde göstermesini sağlıyor.

Yeni Galaxy A53 5G'nin geniş 6,5 inçlik Süper AMOLED ekranı, akıcı bir deneyim için 120 Hz yenileme hızı sunarken, Galaxy A33 5G’deki 6,4 inç boyutundaki Süper AMOLED ekran ise 90 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca yeni Galaxy A serisinin iki güne kadar devam edebilen pil ömrü ve 25 W Süper Hızlı Şarj özelliği sayesinde cihazlar görüntüleme, izleme ve diğer her türlü kullanımda çok daha uzun süreli bir kullanım sunuyor.

Şık, dayanıklı, işlevsel ve sürdürülebilir tasarım bir arada

Yeni Galaxy A serisi şık, işlevsel ve sürdürülebilir niteliklerle tasarlandı. Cihazın ince çerçevesi pürüzsüz, şık bir görünüm sunarken, ‘Ambient Edge’ tasarımı kamerayı, telefonun gövdesiyle kusursuz bir şekilde birleştiriyor. Galaxy A53 5G ve A33 5G, Corning® Gorilla® Glass 5 ve IP67 su ve toza dayanıklılık özelliğiyle en gelişmiş dayanıklılığı kullanıcılara sunuyor.

Öte yandan Samsung, Ağustos 2021'de ‘Galaxy for the Planet’ vizyonu aracılığıyla, 2025 yılına kadar daha sağlıklı bir gezegen için somut çevresel adımlar atma taahhüdünde bulundu. Samsung'un sürdürülebilirlik çalışmalarını odağına alan yeni Galaxy A serisi de şarj cihazını kutudan çıkararak ambalaj boyutunu küçültüyor. Ambalajda ayrıca, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen kağıt malzeme kullanılırken, cihazın yan düğmeleri ile SIM kart tepsisinde de geri dönüştürülmüş malzemeler (PCM) kullanılıyor. Malzemelerin yanı sıra yeni Galaxy A serisinin kullanım ömrü de daha uzun. Her iki cihaz da, dört nesil boyunca ‘One UI’ ve Android OS güncellemelerini, beş yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini alabilecek. Bu özellikler, kullanıcıların akıllı telefon yaşam döngüsünü en üst düzeye çıkaracak şekilde en yeni yazılım ve güvenlik güncellemelerine erişmesini sağlayacak.

Yeni Galaxy A serisi ne zaman satışa sunulacak?

Yeni Galaxy A33 5G, A53 5G ve Galaxy A73 5G Nisan ayı içerisinde satışa sunulacak. Aynı zamanda Galaxy Buds2 ve Buds Live'ın yeni Onyx rengi, Galaxy A serisinin şık tasarımını tamamlamak için de Nisan ayında piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy A33 5G Özellikleri

Ekran: 6,4 inç Full HD+ 90Hz Süper AMOLED

128 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik, 5 MP makro

13 MP Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

Android 12, OneUI 4.0 Koruma: IP67, Gorilla Glass 5

5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.1 Boyut ve Ağırlık: 74mm x 159,7mm x 8,1mm, 186g

Samsung Galaxy A53 5G Özellikleri

Ekran: 6,5 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED

128 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik, 5 MP makro

32 MP Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

Android 12, OneUI 4.0 Koruma: IP67, Gorilla Glass 5

5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.1 Boyut ve Ağırlık: 74,8mm x 159,6mm x 8,1mm, 189g

Samsung Galaxy A73 5G Özellikleri