Samsung’dan Yeni Güncelleme Stratejisi

Kullanıcılarına her zaman daha iyi ve iyileştirilmiş bir deneyim sunmak için cihazlarına sürekli olarak yeni bir özellik ve güncelleme getiren Samsung, bu yönüyle akıllı telefon sektöründe oldukça önemli bir yere sahip. Yüksek donanımlara sahip cihazları ile geniş bir kitleyi elinde tutmayı başaran şirket, aynı zamanda yazılım alanında da bazı noktalara eğilme kararı aldı. Samsung cihazlara gelecek olan güncellemeleri daha hızlı bir şekilde yapmanın yollarını arayan şirketin, hız konusu için yeni bir planlama haritası üzerinde çalışmalara başladığı iddia ediliyor.

Samsung, Daha Hızlı Güncelleme Sunmak İstiyor!

Samsung, geçtiğimiz günlerde pek çok modeline Anroid 12 güncellemesi getirdi ve piyasanın en hızlı üyeleri arasında yerini aldı. Diğer yandan firma, dağıtım sırasında önemli bir bölge sorunu yaşadı.

Şirketlerin yıllardır uyguladığı bölge politikaları, cihazlar için sunulan güncellemelerin denetlenmesini oldukça kolaylaştırıyor. Ancak bu durum geliştirme aşamasında büyük zamansal kayıpların oluşmasını beraberinde getiriyor. Bu duruma bir çözüm bulmak ve güncellemeleri zaman kaybı olmadan dağıtmak için kolları sıvayan şirket, CSC kodu üzerinden bölgelendirme yapılan akıllı telefonları, yeni plana göre birleştirilecek.

Samsung’un, daha yeni seriler için, daha az bölge kodunu sunacağı öngörülüyor. Hiper-lokalize ürün yazılımı için de çalıştığını doğrulanan şirket, daha az bölge kısıtlamasıyla daha hızlı bir şekilde güncellemeleri kullanıcılarıyla buluşturabilecek. Varyant sayısında da bu plana bağlı bazı azalmalar görülmesi mümkün.

Proje İlk Olarak Avrupa Bölgesinde Başlayacak!

Yapılan yeni plana göre projenin, ilk olarak Avrupa bölgesinde başlanması düşünülüyor. Tabii ki projenin zamanla tüm dünya geneline yansıması bekleniyor. EUX CSC olarak belirlenen yeni Avrupa bölge kodu, 2022 içerisinde piyasaya çıkacak cihazlarda yerini alacağa benziyor. Öte yandan bu değişiklik, kullanıcıların yeni güncelleme sürümü için uzun süre beklemelerini ortadan kaldırıyor. Proje sayesinde Samsung kullanıcıları, yeni sürümleri en hızlı şekilde indirebilecek.

Android 12 dağıtımını bitirmek üzere olan şirket, söz konusu hızlandırma projesini Android 13 için planlıyor. Yani, Samsung’un yeni stratejisini özellikle Android 13 dağıtılırken gözler önüne serilecek.