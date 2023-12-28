Samsung'dan Yeni Yapay Zeka Destekli Akıllı Buzdolabı: Stoğunuza Göre Yemek Tarifi Verebiliyor!

Samsung, yeni yıl için gıda maddelerini tek tek tanımlayabilen dâhili bir kamera ve stoklarınızda bulunanlara göre yemek tarifleri önerebilen bağlantılı bir uygulama da dâhil olmak üzere bazı ilginç yapay zekâ özellikleri içeren bir akıllı buzdolabı üzerinde çalışıyor.

Şirket önümüzdeki yıl CES'te 2024 Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with AI Family Hub+ ürününü tanıtmayı planlıyor. Kullanıcılar Galaxy telefonlarının ekranını 32 inçlik Family Hub dokunmatik ekrana yansıtabiliyor ve hatta TikTok ve YouTube videoları için ayrı uygulamalar da mevcut.

Samsung Food uygulaması (Family Hub aracılığıyla doğrudan buzdolabından erişilebiliyor) Samsung Health profilinize bağlanabiliyor ve diyet ihtiyaçlarınıza göre tarifleri uyarlayabiliyor. Ayrıca yeni buzdolabı, fotoğraflardan yemekleri ve gıda maddelerini tanıyabilen ve tarifler oluşturabilen bir "Image to Recipe" özelliği (daha iyi Vision AI ile) içeriyor.

Son Kullanma Tarihi Geldiğinde Uyarı Verebiliyor

Kullanıcılar ayrıca Family Hub dokunmatik ekranında son kullanma tarihlerini manuel olarak girebiliyor ve bu da tek tek ürünlerin süresi dolmadan hemen önce bildirimler gelmesini sağlıyor.

Samsung 2016'dan beri akıllı buzdolaplarını piyasaya sürüyor olsa da bu yeni model nesnelerin entegrasyonları yerine yapay zekâ özelliklerini vurgulayan ilk model gibi görünüyor.

Şimdilik Samsung'dan herhangi bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi paylaşılmış değil ancak resmî lansmandan sonra bu detaylara ulaşabilmeyi bekliyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.