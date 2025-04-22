Samsung Çıtayı Yükseltiyor: Bu Kez de Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon İçin Kolları Sıvadı

Katlanabilir akıllı telefon pazarının lider markalarından Samsung, son dönemde bu alana hitap eden bir dizi sıradışı modeller üzerinde yoğunlaşıyor. Son olarak üçe katlanabilen telefonuyla gündeme gelen şirketin, şimdi de yuvarlanabilir ekranlı cihazlar üzerine çalıştığı belirtiliyor.

Aktarılanlara göre Güney Koreli teknoloji devi, kısa süre önce ABD'de dikkat çeken bir patent başvurusunda bulundu. Yuvarlanabilir ekranlı telefon projesine ait olduğu söylenen bu başvuru, Samsung’un gelecekte büyük ilgi görebilecek yenilikçi ürününü gün yüzüne çıkardı.

Yuvarlanabilir Ekranlı Telefonun Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung’un 15 Nisan'da başvurduğu yeni patent görselleri, yuvarlanabilir ekranlı telefonun oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Öyle ki günümüzdeki akıllı telefonlardan farklı olarak, bu modelin dikey yönde oldukça kısa bir yapıda tasarlandığını görüyoruz.

Aktarılanlara göre yuvarlanabilir ekran, bu kısa kasanın içine sarılarak gizlenebilecek. Kullanıcı ekranı aşağıya doğru çektiğinde ise cihaz oldukça uzun bir panele sahip olmuş olacak. Bu yapı, özellikle taşınabilirlik açısından önemli bir avantaj sunabilir.

Diğer detaylara baktığımızda, telefonun arka yüzünde çift kameralı bir sistemin yer aldığı görmekteyiz. Ayrıca cihazın yapay zeka destekli olacağı da gelen bilgiler arasında. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre cihaz, yapay zeka desteğiyle anlık çeviri yapabilme, kamerayı otomatik sahne ayarıyla optimize etme ve oyunlarda performansı artırma gibi kullanışlı özelliklere sahip olabilir.

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