Samsung, başarısızlıklarla dolu One UI 7 macerasının ardından dersini aldı. Şirket bir yandan her geçen gün daha da karmaşık hale gelen mevcut süreci yönetirken, diğer yandan da Android 16 tabanlı One UI 8 için çalışmalara başladı.

Yeni sürüm, 2018'den bu yana ilk kez "7.1" veya "7.2" gibi ara sürümler olmadan doğrudan piyasaya çıkıcak ve kullanıcılara Android 16'yı gecikmesiz bir şekilde ulaştıracak. Peki, hangi Galaxy telefon ve tabletler One UI 8 güncellemesi alacak?

One UI 8 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar Hangileri?

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alacak resmi cihazlar listesini henüz paylaşmadı. Ancak şirketin mevcut güncelleme politikası ve geçmiş veriler ışığında, One UI 8’i alması beklenen cihazları derledik. İşte o liste:

Galaxy S Serisi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24 serisinin tamamı (S24 FE dahil)

Galaxy S23 serisi (S23 FE dahil)

Galaxy S22 serisi ve S21 FE

Galaxy Z Serisi (Katlanabilirler)

Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4

Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy A Serisi (Uygun Fiyatlı Modeller)

Galaxy A73, A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A25, A24, A23

Galaxy A15, A14, A16 (LTE+5G)

Galaxy Tab Serisi (Tabletler)

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+, S9 Ultra, S9+, S9

Galaxy Tab S8 serisi (Wi-Fi/5G modelleri)

Galaxy Tab A9, A9+

Diğer Seriler

Galaxy F Serisi: F55, F54, F34, F16, F15

Galaxy M Serisi: M56, M55, M54, M34, M16

Galaxy XCover Serisi: XCover 7, XCover 7 Pro

Bu liste kesin olmamakla birlikte Samsung'un güncelleme politikasına göre tahmin edilen modelleri içeriyor. Yeni bilgiler geldikçe listemizi güncelleyeceğiz. Peki sizin cihazınız One UI 8 güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesinde mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.