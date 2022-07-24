San Diego Comic-Con'da 7 Yeni Marvel Projesi Duyuruldu

Avengers: Endgame sonrasında yaklaşık 4 yıl süren 3. evreyi geride bırakmıştı. Amerika'nın en ünlü çizgi roman etkinliklerinden biri olan San Diego Comic-Con'da yayınlanmasıyla 4. evrenin detayları da ortaya çıktı. Etkinlikte 7 tane yeni Marvel projesi tanıtıldı. İçlerinde yeni Avengers filmleri de yer alıyor.

Marvel'ın gelecek planları etkinlikte en dikkat çekici duyurulardan biri oldu. Filmlerin çıkış tarihini çok önceden bildirerek hayranlarda heyecan yaratmayı seven Marvel, 2024 yılında kadar çıkarmayı planladıkları tüm filmlerin tarihlerini duyurdu. Buna göre Marvel Sinematik Evreni'nin 4. evresi 11 Kasım 2022'de yayınlanacak olan Black Panther: Wakanda Forever filmiyle bitecek. Beşinci evrenin ise 17 Şubat 2023'te Ant-Man ve Wasp: Quantumania ile başlaması planlanıyor. Son olarak 6. evrenin başlangıcı 8 Kasım 2024 yılında yayınlanacak olan Fantastic Four filmiyle yapılacak.

Marvel Hayranları Önümüzdeki 4 Sene İçinde Filme ve Diziye Boğulacak

Halen birçok dizi ve film projesini devam ettirmekte olan Marvel, yeni çıkaracakları projelerle hayranların gönlüne taht kurmaya hazırlanıyor. Yeni evrede unutulan isimlere yeniden şans vermek isteyen Marvel; Blade, Fantastic Four ve Daredevil serilerini hayata döndürüyor. Bunun dışında Galaksinin Koruyucuları 3 ve başrolünde ünlü oyuncu Emilia Clarke'ın yer aldığı Secret İnvasion 2023 yılında seyircilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca 2025 yılında iki yeni Avengers filmi gelecek.

İşte Marvel'ın önümüzdeki 4 senede yayınlamayı düşündüğü tüm projeler: