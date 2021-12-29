Sanal Asistan Alexa'dan Ölümcül İstek: Madeni Parayla Prize Dokun!

Sanal asistan Alexa, oldukça korkunç bir istekte bulundu. Amazon'un asistan hizmeti, bir çocuğun madeni para ile prize dokunmasını istedi. Neyse ki bu durum bir felaket ile sonuçlanmadı. Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

Sanal Asistan Alexa Korkunç Bir Olay ile Gündeme Geldi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon'un sesli asistanı Alexa, korkunç bir olay ile gündeme geldi. Alexa, 10 yaşındaki bir çocuktan ölümcül bir istekte bulundu. Çocuğun annesi Kristin Livdahl, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini sosyal medya platformu üzerinden anlattı.

Livdahl, dışarıda hava kötü olduğundan dolayı evde YouTube üzerinden beden eğitimi öğretmenleri tarafından paylaşılan videoları izleyerek fiziksel hareketler yaptıklarını söyledi. 10 yaşındaki çocuk, Alexa'dan bir challenge (meydan okuma) önermesini istedi.

Amazon'un sanal asistanından ise oldukça korkunç bir challenge önerisi geldi. Asistan, bir telefon şarj cihazını prizin yarısına kadar takılmasını ve hemen ardından açıkta kalan uçlara madeni para ile dokunulması önerisinde bulundu.

Kristin Livdahl, Alexa'nın öneride bulunmasının hemen ardından "Hayır, Alexa, hayır!" şeklinde bağırarak olaya müdahele etti. Livdahl, kızının zaten böyle bir şey yapmayacak kadar akıllı olduğunu söylediğini belirtti.

Aktarılan bilgilere göre Alexa, tüm sorgular için varsayılan arama motoru olarak Bing'i kullanıyor. Alexa tarafından önerilen bu meydan okuma, bir dönem TikTok'ta ortaya çıkan Penny challenge'a dayanıyor. Bu challenge'ın yaklaşık olarak bir yıl önce başladığı belirtiliyor.

Livdahl tarafından paylaşılan tweet'in kısa süre içerisinde çok büyük bir etkileşim alması sonucunda Amazon Help Twitter hesabı tarafından konu ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Yaşanan olaya ilişkin özür dileyen şirket, bu konuyu daha detaylı inceleyebilmeleri için kendileri ile iletişime geçilmesi gerektiğini belirtti.

Bir Amazon sözcüsü The Post'a yaptığı açıklamada, müşteri güveninin her şeyin merkezinde yer aldığını ve Alexa'nın kullanıcılara alakalı ve yararlı bilgiler sağlaması için tasarlandığını ifade etti. Amazon sözcüsü, söz konusu hatayı çok kısa süre içerisinde gidermek için harekete geçtiklerinin altı çizdi.

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