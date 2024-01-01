AB Komisyonu Açıkladı: Şarj Cihazları Artık Aynı Tip Olacak!

Avrupa Birliği Komisyonu, 2024 yılı itibarıyla tüm elektronik cihazlar için standart bir şarj cihazı kullanımını zorunlu kılacak yeni düzenlemeyi duyurdu.

Komisyon, elektronik cihaz üreticilerinin en az bir USB-C portu sağlamasını gerektirecek ortak bir şarj cihazı direktifini benimseyeceğini açıkladı. Yeni düzenleme, 28 Aralık 2024'ten itibaren aşamalı olarak yürürlüğe girecek.

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Komisyon, başlangıçta cep telefonları, tabletler, kulaklıklar, video oyun konsolları, kameralar, bilgisayar fareleri ve e-okuyucular gibi daha küçük cihazlar için geçerli olacak olan yeni kuralın, Nisan 2026'dan itibaren dizüstü bilgisayarları da kapsayacağını belirtti.

Hollanda Ekonomik İşler Bakanı Micky Adriaansens, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin yılda binlerce ton kullanılmayan şarj cihazının çöpe atılmasını önleyerek elektrikli atıklarda önemli bir azalmaya neden olacağını vurguladı. Karar, AB Komisyonu'nda 602'ye karşı 13 ret oyuyla kabul edildi.

AB Parlamentosu, hızlı şarjı destekleyen tüm cihazların artık aynı hızda şarj edileceğini ve kullanıcıların cihazlarını uyumlu herhangi bir şarj cihazıyla aynı hızda şarj etmelerine olanak tanıyacağını ifade etti.