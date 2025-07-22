Savunma Sanayii Başkanı Açıkladı! İşte Yerlilik Oranı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) kapılarını açan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen fuarda savunma sanayiisinin en yeni projeleri ve teknolojileri ziyaretçilerle buluştu.

Fuarda hava, kara, deniz platformları ile füze ve savunma sistemleri başta olmak üzere dikkat çeken tanıtımlar yapıldı. Bunların yanı sıra önemli bir açıklama da paylaşıldı. Böylelikle savunma sanayiinin yerlilik oranı gözler önüne serildi.

Savunma Sanayiinin Yerlilik Oranı Yüzde 80'i Aştı

27 Temmuz’a kadar devam edecek olan IDEF 2025 Fuarı, şimdiye kadar 33 ülkeden bakanlar, 120’den fazla üst düzey askeri heyet, 44 ülkeden firmalar ve 400’ün üzerinde uluslararası şirketin katılımıyla gerçekleşiyor. Türk savunma sanayiisindeki gelişmeleri görmek isteyen yerli ve yabancı birçok katılımcı fuarda yerini aldı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 2002 yılında yalnızca yüzde 20 olan savunma sanayii yerlilik oranının bugün yüzde 80’leri aştığını açıkladı. Görgün, Türkiye’nin savunma alanındaki ihracat başarısına da dikkat çekerek "Bugün savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185’e; İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç ettiğimiz ürün çeşidi 230’a çıkmış ve Türk savunma sanayii ürünleri küresel ligde ön planda yer almaya başladı." ifadelerini kullandı.

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