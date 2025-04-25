Savunma ve Havacılıkta İhracat Rüzgarı: İlk Çeyrekte Büyük Yükseliş!

Türk savunma ve havacılık sanayinin ilk çeyrek ihracat oranları belli oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir yükselişe geçen savunma sanayi ihracatı yapılan atılımlar ve ataklar ile adeta göz doldurdu. Peki 2025 yılındaki bilanço tam olarak ne kadar? Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan yükselişin oranı ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye Atağa Kalktı! İlk 3 Ayda Rekor Yükseliş Kaydedildi!

Türk savunma ve havacılık sanayii, 2025 yılının ilk çeyreğinde ihracatta adeta atağa kalktı. Yılın ilk üç ayında gerçekleşen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 1,7 milyar dolara ulaştı. Son dönemde yapılan yatırımlar, teknoloji hamleleri ve dünya pazarında artan Türk markası güveni, bu büyümenin temel taşlarını oluşturdu. Konuyla ilgili olarak ülkemize gelen yeni yatırımcılar ve Aselsan, Roketsan gibi büyük şirketlerin de yurtdışına yapacakları yatırımlar bahsi geçen başarının temelini oluşturmakta.

Özellikle insansız hava araçları, zırhlı kara platformları ve füze sistemleri gibi alanlarda sağlanan ilerleme, ihracatın önünü açtı. Katar, Suudi Arabistan, Endonezya ve Polonya gibi ülkeler, Türkiye’den savunma sanayi ürünlerine yoğun talep gösterdi. Ürün çeşitliliğinin artması ve pazarlara özel çözümler geliştirilmesi, Türk şirketlerinin küresel rekabette daha güçlü konumlanmasını sağladı. Baykar, TUSAŞ, Roketsan ve ASELSAN gibi öncü firmalar, dünya genelinde hem ürünleriyle hem de kurdukları satış sonrası destek ağlarıyla dikkat çekti. Özellikle AKINCI ve TB2 gibi insansız hava araçları, yurt dışındaki operasyonel başarısıyla önemli siparişlerin kapısını araladı. Türk savunma sanayii sadece ürün satışı değil, teknoloji paylaşımı ve eğitim gibi ek hizmetlerle de globalde adından daha fazla söz ettiriyor.

Uzmanlar, bu hızlı yükselişin yılın devamında da sürmesini bekliyor. KAAN savaş uçağı gibi büyük projelerin seri üretime geçmesi ve yeni nesil hava savunma sistemlerinin pazara sunulmasıyla, ihracat rakamlarının daha da yukarılara taşınacağı öngörülüyor. Savunma şirketlerinin yıl içinde katılacağı uluslararası fuarlar da bu büyümeye katkı sağlayacak. Bunların yanında Türkiye'nin kendi içerisindeki teknoloji alışverişi de büyük oranda artış gösteriyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde 55 adetlik HÜRKUŞ uçak serisinin de Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatına başlandığını bildirmiştik.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...