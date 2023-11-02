Scarlett Johannson Bir Yapay Zeka Şirketine Dava Açtı: Peki Neden?

Variety'nin haberine göre Scarlett Johansson, bir yapay zekâ uygulaması geliştiricisine karşı adını ve kendisine benzer bir şekilde yaratan karakteri bir reklamda kullandığı için yasal işlem başlattı.

Reklam, Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar adlı bir yapay zekâ görüntü düzenleyicisi içindi ve Johansson'un sesinin yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir versiyonunu içeriyordu.

Lisa AI, Scarlett Johansson'u Reklam Filminde Kullandı

Variety'nin haberine göre 22 saniyelik reklamda Johansson, Black Widow'un çekimleri sırasında sahne arkasında yer alıyor ve "Naber çocuklar? Ben Scarlett ve benimle gelmenizi istiyorum." diyor.

Ancak daha sonra reklam Johansson'dan uzaklaşırken, aktrise benzemesi amaçlanan yapay zekâ tarafından oluşturulan bir ses şunları söylüyor: "Sadece avatarlarla sınırlı değil. Sadece yazı yazarak pek çok görüntü ve hatta yapay zekâ videolarınızı da oluşturabilirsiniz. Bence bunu kaçırmamalısınız."

Variety, reklamın en altında, uygulamanın arkasındaki geliştirici olan Convert Software'in şu metni eklediğini bildiriyor: "Görüntüler Lisa AI tarafından üretilmiştir. Bu kişiyle hiçbir ilgisi yoktur."

Johansson'un temsilcileri Variety'ye, aktrisin hiçbir zaman uygulamanın sözcüsü olmadığını ve bu durumun gerekli mercilerde ele alınacağını belirtti.

Yapay zekâ daha da kolay erişilebilir hâle geldikçe, gelecekte buna benzer vakalar görmemiz kaçınılmaz. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.