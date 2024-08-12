2024'te Rekor Seviyede Büyüyen Schafer Gözünü ABD'ye Dikti

Schafer, 2024'e güçlü bir giriş yaparak sektördeki yükselişini sürdürdü. Türkiye genelinde 70 mağazası ve 2 bin 800’e varan ürün çeşidiyle hizmet veren Schafer, CEO Murat Aslan'ın liderliğinde döviz bazında yüzde 10 büyüme hedefiyle başladığı 2024 yılının ilk 6 ayında satış hedeflerinin yüzde 92’sini gerçekleştirdi. İşte detaylar!

Schafer, ABD Pazarına Göz Dikti

Schafer, pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıklarına hızla adapte olarak, özellikle evde yemek yapma eğiliminin artmasıyla pişirme ve elektrikli ev aletlerinde büyüme kaydederken, sofra kategorilerinde düşüş yaşandı. Aslan, ailelerin küçülmesiyle 6 kişilik yemek takımlarının daha fazla tercih edilmeye başladığını vurguladı.

Şirket aynı zamanda e-ticaret alanında da büyük bir atılım yaptı. E-ticaretin şirket cirosundaki payını yüzde 27’ye çıkaran Schafer, yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 40’a yükseltmeyi hedefliyor. Şirketin, Türkiye'deki e-ihracat oranının da hızla arttığını belirten Aslan, özellikle pazar yerlerini kullanarak bu alanda önemli bir büyüme kaydettiklerini ifade etti.

Schafer, Amerika pazarına yeni bir ev tekstili koleksiyonuyla giriş yaparak global marka olma yolunda önemli bir adım atıyor. Türkiye'nin dünya genelindeki "Made in Türkiye" algısını ve ev tekstilinde kazandığı itibarı Amerika’da da pekiştirmeyi hedefleyen Schafer, hamam kültürünü yansıtan peştamallar ve bornozlar gibi özgün ürünlerle bu pazarda yer alacak. Schafer CEO’su Murat Aslan, Türk dizilerinin ve kültürünün uluslararası alandaki etkisi sayesinde ABD’de de başarılı bir şekilde varlık göstereceklerine inandıklarını belirtti.

Schafer, önümüzdeki dönemde mağaza yatırımlarına da hız kesmeden devam edecek. Aslan, önümüzdeki yıllarda 1-2 yıllık duraklama dönemi yaşanabileceğini ancak bu süreçte de büyümeyi sürdürebilmek için gerekli adımları attıklarını ifade etti. Schafer’ın Amerika’daki atılımı, markanın global pazarda gücünü artıracak ve Türk ev tekstili markasını daha da ileri taşıyacak.