Science Yayımladı: 7 ve Üzeri Depremler 2 Saat Önceden Tespit Edilebilecek!

Mynet’te yer alan habere göre yayımlanan makalede bilim insanları 7 ve üzeri depremleri 2 saat önceden haber veren bir formül buldu. Formülün ana noktası GPS cihazından alınan veriler. Bu verilerden hareketle Fransız bilim insanları büyük depremleri erken bir uyarı eşiği sayesinde tespit edilebileceğini açıkladı.

Depremler Önceden Tespit Edilebilecek

Fransa'daki Cote d'Azur Üniversitesi Institut de Recherche pour le Développement biriminde görev alan sismolog Quentin Bletery, buluşun deprem bilimi için çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Bletery ve Jean-Mathieu Nocquet, Reno'daki Nevada Üniversitesi’nde bulunan bir veri setini analiz ederek, büyüklüğü 7.0’dan daha yüksek olan deprem bölgelerinin yakınında yer alan GPS istasyonları üzerinde çalışma yaptı.

Uzmanlar çalışma esnasında depremden önceki son iki saatte, yer hareketinin tahmin edilen hareketle aynı seviyeye gelmeye başladığını ve deprem zamanı yaklaştıkça yoğunlaştığını keşfetti.

Yapılan çalışma sonrasında elde edilen gelişmenin var olan teknolojik imkanlarla gerçek hayatta kullanılmasının zor olduğu açıklandı. Proje sonrasında mevcut teknolojinin geliştirilmesiyle mümkün olacak bu formül geliştirmeye açık bir proje olarak kaldı.

Sizce yapılan bu çalışmanın gerçek hayata yansıması nasıl olur? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.