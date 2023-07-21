NASA Açıkladı: Dünya’ya 10 Kentilyon Dolar Değerinde Bir Asteroit Yaklaşıyor!

“16 Psyche” adında bir asteroit Nasa'nın radarlarına takıldı. Asteroidin Dünya'ya yaklaştığı görüldü ve derhal araştırmalara başlandı. Altın, demir ve nikelden oluştuğu düşünülen asteroit, yaklaşık 279 kilometre genişliğinde. Asteroidin 10 kentilyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu da kişi başı yaklaşık 1.3 trilyon dolar demek. Öte yandan bilinen en değerli asteroit olan Davida ile karşılaştırması da yapılmakta. Çünkü Davida 27 kentilyon dolarlık değere sahip. Bu durumda 16 Psyche, değer bakımından Davida asteroidini geçemedi.

Uzmanlar asteroidin maddi değerinin yanı sıra bilimsel araştırmalara katabileceği olumlu etkilerini de göz önünde bulundurmak gerektiğini söylüyor. Çünkü Psyche asteroidi, insanoğlunun gezegen çekirdekleri ve gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında bilgilere ulaşabilmesi için önemli bir fırsat. Bununla birlikte NASA, asteroidi incelemek için bir uzay aracı hazırlıyor.

Uzay Aracı Ne Zaman Fırlatılacak?

Jet İtki Laboratuarı tarafından yapılan açıklamada, kısa süre önce uzay aracının uçuş yazılımının kapsamlı bir şekilde test edildiği söylendi. Böylece Psyche uzay aracının fırlatılması neredeyse 100 günü bile bulmayacak.

NASA, 2020 yılında Elon Musk'ın SpaceX'i ile bir iş birliği yapmıştı. 5 Ekim'de fırlatılması planlanan SpaceX’in Falcon Heavy roketi, NASA’nın Psyche uzay sondasını taşıyacak. Psyche uzay sondası Dünya’dan 4 milyar kilometre uzağa doğru yol alacak. Uzay aracı varış noktasına ulaştığında ise 16 Psyche’nin yörüngesinde en az 26 ay geçirecek.