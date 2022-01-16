Scream 5 Hasılatı Dudak Uçuklatıyor!

Scream 5 hasılatı ile çok büyük bir başarı elde etti. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren sinema filmi, Spider-Man: No Way Home'u (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) geçerek zirveye yerleşti. Yeni Scream filmine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Scream 5 Hasılatı Ne Kadara Ulaştı?

Dünyanın en popüler korku filmi serileri arasında yer alan Scream'in yeni filmi, çok büyük bir başarı elde etti. Paramount Pictures'in Scream 5 (Çığlık 5) filmi, 14 Ocak 2022 tarihinde milyonlarca dolar kazanç elde ederek Spider-Man: No Way Home'u geçmeyi başardı.

Korku türünün başarılı örneklerinden bir tanesi olan Çığlık 5, vizyona girdiği gün 13,35 milyon dolar hasılat elde etti. Paramount'un A Quiet Place Part II (Sessiz Bir Yer 2) isimli filmi, 2020 yılında vizyona girdiği gün 19 milyon dolardan fazla kazandırmıştı.

İlk Scream filmi 1996 yılında vizyona girdi. 14 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 173 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Elde edilen bu başarı, filmin bir seriye dönüşmesini sağladı. Popüler film serisi, günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor.

Scream 5 Konusu Nedir, Ne Zaman Çıkacak?

Woodsboro kasabasında gerçekleşen cinayetlerden 25 yıl sonra yeni bir katil ortaya çıkar. Korku, gizem ve gerilim ögelerine sahip olan Çığlık 5, 14 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek.

Scream 5 Oyuncuları

Neve Campbell

Courteney Cox

David Arquette

Marley Shelton

Melissa Barrera

Jenna Ortega

Dylan Minnette

Jack Quaid

Jasmin Savoy Brown

Sonia Ammar

Mikey Madison

Mason Gooding

Kyle Gallner

Reggie Counquest

Chester Tam

Yönetmenliğini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett'in üstlendiği Scream 5'in senarist kadrosunda James Vanderbilt ve Guy Busick yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Marley Shelton ve Melissa Barrera gibi isimler bulunuyor.

Sidney Prescott'ı Neve Campbell, Gale Weathers-Riley'i Courteney Cox, Dewey Riley'i ise David Arquette canlandırıyor. 7,4 IMDb puanına sahip olan başarılı korku filmi, R olarak derecelendirildi.

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