En Çok İzlenen Netflix Dizileri Belli Oldu

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu. The Witcher dizisinin ikinci sezonu, yayımlandıktan kısa süre sonra en fazla izlenen diziler listesine girmeyi başardı. Peki, Peki, dijital yayın platformunda son zamanların en popüler dizileri neler?

En Çok İzlenen Netflix Dizileri Listesi

Bridgerton 1. sezon - 625,490,000 saat Stranger Things 3. sezon - 582,100,000 saat The Witcher 1. sezon - 541,010,000 saat 13 Reasons Why 2. sezon - 496,120,000 saat 13 Reasons Why 1. sezon - 475,570,000 saat Maid - 469,090,000 saat You 3. sezon - 467,830,000 saat The Witcher 2. sezon - 462,500,000 saat You 2. sezon - 457,370,000 saat Stranger Things 2. sezon - 427,440,000 saat

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın platformu Netflix, en fazla izlenen dizilerin listesini yayımladı. Yayımlanan listede İngilizce dilinin yer aldığı diziler baz alındı. Paylaşılan listeye göre The Witcher dizisinin yeni sezonu büyük bir başarı elde etti.

Bridgerton isimli popüler dizinin birinci sezonu, 625,4 milyon saat izlenerek Netflix'in paylaştığı listede ilk sırada yer almayı başardı. Dram ve romantik ögelerine sahip olan popüler dizinin ikinci sezonu 25 Mart 2022 tarihinde Netflix isimli dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek.

Dram, fantastik ve korku ögelerine sahip olan başarılı dizi Stranger Things'in üçüncü sezonunun 582,1 milyon saat izlendiği açıklandı. 1980'li yıllarda Indiana eyaletinin Hawkins isimli kurgusal kasabasında geçen dizinin yeni sezonu bu yıl içerisinde yayımlanacak.

Üçüncü sırada The Witcher dizisinin ilk sezonu bulunuyor. İlk sezonun 541 milyon saat izlendiği belirtildi. Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan dizinin ikinci sezonu ise kısa süre önce yayımlanmış olmasına rağmen 462,5 milyon saat izlenerek sekizinci sırada konumlandı.

13 Reasons Why'ın ikinci sezonu 496,1 milyon saat izlenerek dördüncü sırada yer alırken beşinci sırada ise aynı dizinin ilk sezonu konumlandı. Aktarılan bilgilere göre birinci sezon 475,5 milyon saat izlendi.

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