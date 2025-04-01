Otomotiv Sektöründe Dengeler Bozuluyor: Bir Günde 3 Marka CEO'suz Kaldı!

Otomotiv sektörü tüm markalar özelinde sancılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçle birlikte pek çok marka hem ürün gamında hem de kurumsal departmanlarında değişikliğe gidiyor. Tabi değişiklik süreçleri de tahmin edeceğiniz üzere biraz sancılı oluyor zira işten ayrılmalar, departman kapanmaları vb. pek çok farklı şekilde bu değişiklikler yapılıyor. Ancak bugün gelen bilgiler oldukça şaşırtıcı zira aynı anda 3 marka CEO'suz kaldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volvo, Seat ve Cupra CEO'suz Kaldı!

Otomotivin yaprak dökümü devam ederken pek çok marka kendisini kurtarmak amacıyla yeni modeller ve teknolojilere yöneliyor. Tabi tüm bunlar masraf anlamına geliyor ve belirli periyotlarda işten çıkarma planları yapılıyor. Hatırlayacağınız üzere Volkswagen ve Audi bu hususta belirli bir periyotta binlere işçisini işten çıkartarak yıllık 1 milyar dolar (marka başına) tasarruf etmeyi planlıyor.

Ancak bu sancılı süreç sadece mavi yakalıları işten çıkarmak ile çözülmüyor. Bazı markalarda ise konu en baştan ele alınarak CEO değişiklikleri gibi çözümlerle sorunun giderilmesi isteniyor. Bu hususta Volvo, yönetim kurulu kararıyla CEO'nun görevden alınmasına karar verdi. Bugün alınan karar neticesinde Jim Rowan görevden ayrılarak markanın önceki CEO'su Håkan Samuelsson görevi devraldı.

Konuyla ilgili karar direkt olarak yönetim kurulunca alındı. Bu noktada 3 yıldır Volvo CEO'luğu görevini yürüten Rowan için başarısız bir CEO demek oldukça saçma zira markanın başına geçmesinden itibaren 3 yıllık süreçte Volvo satışlarında artış yaşandı. Yani kendisi oldukça başarılı sayılabilecek bir CEO. Bu noktada alınan karar yönetim kurulunun kendi fikirlerince veya stratejisince alınmışa benziyor.

Seat ve Cupra'ya gelirsek markanın başarılı CEO'su Wayne Griffiths kendi isteğiyle istifa ettiğini açıkladı. Bu da oldukça ilginç bir istifa kararı zira Wayne Griffiths 1989 yılından beri Volkswagen bünyesinde yer almış biriydi ve çeşitli önemli pozisyonların ardından 2020 yılında markanın başına geçmişti. O da Volvo'nun eski CEO'su Jim Rowan gibi oldukça başarılı bir yöneticiydi zira Cupra'nın kendi başına bir marka olması, Seat'ın satışlarında yaşanan ciddi yükseliş gibi pek çok başarılı döneme imzasını attı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...