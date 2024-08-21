Her Bölümde Farklı Bir Oyunu Konu Alacak Animasyon Dizisinden İlk Fragman Geldi!

Oyun dünyasının nabzını tutan Gamescom 2024 başladı. Dün akşam gerçekleşen Gamescom Opening Night Live sunumunda çok sayıda yeni oyun duyuruldu. Bununla birlikte, her bölümünde farklı bir popüler oyunu konu alan Secret Level isimli animasyon dizisinin ilk fragmanını da izledik. Peki, dizi ne zaman yayınlanacak ve hangi oyunları odak alacak?

Amazon Prime Video'nun Secret Level Animasyon Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Secret Level animasyon dizisinin ilk sezonu toplamda 15 bölümden oluşacak. Yapımcılığını ise Deadpool 1 ve Love, Death & Robots gibi başarılı yapımların arkasındaki isim Tim Miller üstleniyor. İşte Secret Level'ın konu alacağı oyunlar:

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

PlayStation Studios (PlayStation evreninin sevilen oyunlarına odaklanacak)

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

Yaklaşan dizi 10 Aralık'ta dünya çapında Amazon Prime Video abonelerine sunulacak. Bununla birlikte, Amazon'un yeni yapımıyla ilgili açıklaması şöyle;

Dizinin her bölümü, sevilen oyun klasiklerinden ve merakla beklenen yeni oyunlardan heyecan verici dünyaların kilidini açarak yeni bir maceraya açılan bir kapı görevi görüyor.

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