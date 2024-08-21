Her Bölümde Farklı Bir Oyunu Konu Alacak Animasyon Dizisinden İlk Fragman Geldi!
Her bölümünde farklı bir popüler oyunu konu alan Secret Level isimli animasyon dizisinin ilk fragmanı yayınlandı!
Oyun dünyasının nabzını tutan Gamescom 2024 başladı. Dün akşam gerçekleşen Gamescom Opening Night Live sunumunda çok sayıda yeni oyun duyuruldu. Bununla birlikte, her bölümünde farklı bir popüler oyunu konu alan Secret Level isimli animasyon dizisinin ilk fragmanını da izledik. Peki, dizi ne zaman yayınlanacak ve hangi oyunları odak alacak?
Amazon Prime Video'nun Secret Level Animasyon Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?
Secret Level animasyon dizisinin ilk sezonu toplamda 15 bölümden oluşacak. Yapımcılığını ise Deadpool 1 ve Love, Death & Robots gibi başarılı yapımların arkasındaki isim Tim Miller üstleniyor. İşte Secret Level'ın konu alacağı oyunlar:
- Armored Core
- Concord
- Crossfire
- Dungeons & Dragons
- Exodus
- Honor of Kings
- Mega Man
- New World: Aeternum
- PAC-MAN
- PlayStation Studios (PlayStation evreninin sevilen oyunlarına odaklanacak)
- Sifu
- Spelunky
- The Outer Worlds
- Unreal Tournament
- Warhammer 40,000
Yaklaşan dizi 10 Aralık'ta dünya çapında Amazon Prime Video abonelerine sunulacak. Bununla birlikte, Amazon'un yeni yapımıyla ilgili açıklaması şöyle;
Dizinin her bölümü, sevilen oyun klasiklerinden ve merakla beklenen yeni oyunlardan heyecan verici dünyaların kilidini açarak yeni bir maceraya açılan bir kapı görevi görüyor.
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