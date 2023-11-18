Bir SecretLab Çalışanının 90.000 Dolar Değerinde Sandalye Çaldığı Ortaya Çıktı!

Singapur'da SecretLab için çalışan bir 'kıdemli operasyon ortağının', değeri yaklaşık 90.000 dolar olan 200'den fazla oyun sandalyesini 'zimmetine geçirdiği' için 14 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Gabriel Chan Guo Rong'un çaldığı sandalyelerin satışından yaklaşık 40.000 dolar kazandığı ve bu sandalyeleri kendisi ve ortağıyla birlikte ikinci el satış pazarı Carousell'de ilan açarak sattığı bildirildi.

Channel News Asia tarafından yayınlanan bir raporda Chan'in bu kadar çok sandalyeyi nasıl zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

Gabriel Chan Guo Rong Sandalyeleri Nasıl Çalıyordu?

SecretLab sandalyelerinin teslimat programlarından ve dağıtımından sorumlu olan Chan, Tan Zheng Qiang ile el ele vererek Carousell'de ilanları yayınlıyor, sandalyeleri 'etrafta kimse yokken' depodan gizlice alıyor ve ardından Tan sandalyeleri doğrudan müşterilere teslim ediyordu.

Bahsi geçen olay 2018 ve 2019 yılları arasında gerçekleşti ancak durum geç fark edildi ve Chan'ın cezası yeni kesinleşti.

Chan'ın uzun süre önce şirketle ilişiği kesilmişti ve savcılık Chan'in işlemiş olduğu kasti suç nedeniyle bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmasını talep etti fakat Chan'in mahkemede suçunu kabul etmesi ve SecretLab'in 2025 yılı sonuna kadar ayda 300 dolar geri ödeme yapmasını öngören bir tazminat planını kabul etmesi sayesinde Chan hapis cezasından kurtulmayı başardı.

Suç ortağı Tan Zheng Qiang ise hâlâ hüküm giymeyi bekliyor.

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