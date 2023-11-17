Artık Amazon'un İnternet Sitesinden Araba Satın Alınabilecek!

E-ticaret devi Amazon, resmî internet sitesinden araba satışı gerçekleştireceğini duyurdu. 2023 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda Hyundai ile birlikte açıklama yapan şirket, yeni bir döneme adım atıyor.

Kapıda Teslimat!

Amazon'un daha önce kullanıcılar için otomobilleri kıyaslayabilecekleri ve fiyat karşılaştırması yapabilecekleri bir hizmeti vardı. Ancak şirket, tarihinde ilk defa araba satışı yapacak. Satışını gerçekleştireceği ilk araba için Hyundai ile iş birliği yaptı.

Müşteriler, Amazon'un esmî internet sitesinden arabalara göz atarak satın alma işlemini gerçekleştirebilecek. Bu noktada müşterilere iki teslimat seçeneği sunulacak. İsteyen kişiler arabasını kapısının önünden teslim alabilecek.

Kapıda teslimat istemeyen müşteriler ise en yakın bayiden arabasını teslim alabilecek. Müşteri ile bayi arasında aracı olan Amazon, sitesinden otomobil aksesuarı ve ekstra parça satışı da yapacak.

Amazon, ilk olarak ABD'deki müşteriler için kullanıma sunacağı bu uygulamayı 2024'ün ikinci yarısında başlatacak. İlerleyen zamanlarda diğer ülkelerde de kullanıma sunacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.