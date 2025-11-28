SEGA Football Club Champions 2026 Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Japon oyun devinin efsanevi markası, SEGA Football Club Champions, önümüzdeki itibarıyla bir kez daha dünya genelinde çıkmaya hazırlanıyor. Haziran ayında duyurulan oyunun çıkış tarihi netlik kazandı. Önümüzde iki aydan az bir zaman kaldı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

SEGA Football Club Champions 2026'nın Kesin Tarihi Belli Oldu

Serinin ilk oyunu 1996 yılında yayınlanmıştı. Yani yirmi dokuz yıllık bir geçmişten söz ediyoruz. Ne var ki bu süre zarfında sadece bir defa batıya gelme şerefine nail olmuştu. O da PlayStation 2 için 'Pro Soccer Club o Tsukurou! Europa Championship' adındaki oyunu Avustralya ve Avrupa bölgesindeki oyuncular ile 'Let’s Make a Soccer Team' adıyla buluşmuştu. Yıllar sonra büyük bir geri dönüş söz konusu olacak. SEGA tarafından yapılan duyuru ile SEGA Football Club Champions 2026, 22 Ocak 2026 tarihinde oyuncular ile buluşacak.

Android ve iOS tabanlı mobil cihazlar, PC (Steam), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için Türkçe altyazı ve arayüz desteği ile tamamen ücretsiz yayınlanacak olan oyunu tek başınıza oynayabileceğiniz için çevrimiçi çok oyunculu PvP modlarıyla da deneyimleyebileceksiniz. Ayrıca çapraz platform ve aşama kaydetme desteğinin de olacağı müjdelenmişti. Kariyer modunda sıfırdan bir kulüp kurabilecek olup, sonrasında ise, tahmin edebileceğiniz üzere, futbol arenasında dünyanın zirvesine oturmaya çalışacaksınız.

Football Manager oyunlarında kullanılan teknoloji ile desteklenen SEGA Football Club Champions 2026, futbolcu gelişimi, maç simülasyonu ve taktiksel düzen içerecek. Dahası ise FIFPro lisanslı ile on binden fazla gerçek futbolcu yer alacak olup, J League ve K League olmak üzere Güney Kore ve ayrıca bazı Avrupa liglerinin bulunacağı oyunda hem bölgesel ve hem de dünya genelinde rekabet oyuncuları bekleyecek. Ayrıca bonservis, kulüplerin altyapılarını geliştirme ve tesis yükseltmeleri gib unsurlar da oyuna hayli derinlik katacak.

Çevrimiçi rekabet tarafında ise katılımda bulunabileceğiniz PvP mücadelelerine ek olarak, lig maratonları, kupa finalleri ve uluslararası turnuvalar gibi özellikler oyunculara sunulacak. Bu da oyunun ömrünün uzun olacağının işareti diyebiliriz.