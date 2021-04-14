Şehirler Arası Yolculuk Nasıl Olacak? İşte Şirketlerin Açıklamaları

Şehirler arası yolculuk nasıl olacak? Bu soru, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte en çok merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Önceden alınan otobüs ve uçak biletlerine ne olacağını merak eden vatandaşlar, gözlerini şirketlerden gelecek açıklamara çevirmişti. Hava yolu ve otobüs şirketlerinden beklenen açıklamalar geldi.
Şehirler Arası Yolculuk Nasıl Olacak Sorusuna Şirketlerden Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında Ramazan ayınde uygulanacak yasaklara ilişkin açıklamada bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından 81 il valiliğine genelge göndermişti. Genelge yayımlanmasının ardından vatandaşların kafasında şehirler arası seyahate ilişkin birtakım soru işaretleri oluşmuştu.
Hava yolu ve otobüs şirketlerinden konu ile ilgili açıklamalar yapıldı. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız; 14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak kısıtlama süresince yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Pegasus, yaptığı açıklamada, "14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler" dedi.
Pamukkale Turizm, "Değerli yolcularımız, İçişleri Bakanlığının yaymladığı genelge doğrultusunda, biletli yolcularımız hafta içi ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmeyerek, seyahetlerini gerçekleştirebilecekler. Seferlerimizde hiçbir değişiklik yoktur. Otogara gelişlerde istanildiğinde yetkililere ibraz edebilmek için belitlerinizi önceden almanızı ve yanınızda bulundurmanızı hatırlatır; keyifli yolculuklar, sağlıklı günler dileriz.
Kamil Koç, "Değerli Yolcularımız, İçişleri Bakanlığı tarafınca yayınlanan 14.04.2021 tarihli Genelge’ye göre; uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından, Genelge’nin 3.1 maddesi gereğince biletli yolcularımız hafta içi ve hafta sonu seyahatlerinde kısıtlamalardan muaf tutulmuştur" ifadelerine yer verdi.
Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede şehirler arasına seyahat ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:
3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
3.2- Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
▪ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
▪ Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
▪ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
▪ ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
▪ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
▪ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
▪ Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
3.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
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