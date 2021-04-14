Şehirler Arası Yolculuk Nasıl Olacak? İşte Şirketlerin Açıklamaları

Şehirler arası yolculuk nasıl olacak? Bu soru, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte en çok merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Önceden alınan otobüs ve uçak biletlerine ne olacağını merak eden vatandaşlar, gözlerini şirketlerden gelecek açıklamara çevirmişti. Hava yolu ve otobüs şirketlerinden beklenen açıklamalar geldi.

Şehirler Arası Yolculuk Nasıl Olacak Sorusuna Şirketlerden Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında Ramazan ayınde uygulanacak yasaklara ilişkin açıklamada bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından 81 il valiliğine genelge göndermişti. Genelge yayımlanmasının ardından vatandaşların kafasında şehirler arası seyahate ilişkin birtakım soru işaretleri oluşmuştu.

Hava yolu ve otobüs şirketlerinden konu ile ilgili açıklamalar yapıldı. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız; 14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak kısıtlama süresince yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Pegasus, yaptığı açıklamada, "14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler" dedi.

Pamukkale Turizm, "Değerli yolcularımız, İçişleri Bakanlığının yaymladığı genelge doğrultusunda, biletli yolcularımız hafta içi ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmeyerek, seyahetlerini gerçekleştirebilecekler. Seferlerimizde hiçbir değişiklik yoktur. Otogara gelişlerde istanildiğinde yetkililere ibraz edebilmek için belitlerinizi önceden almanızı ve yanınızda bulundurmanızı hatırlatır; keyifli yolculuklar, sağlıklı günler dileriz.

Kamil Koç, "Değerli Yolcularımız, İçişleri Bakanlığı tarafınca yayınlanan 14.04.2021 tarihli Genelge’ye göre; uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından, Genelge’nin 3.1 maddesi gereğince biletli yolcularımız hafta içi ve hafta sonu seyahatlerinde kısıtlamalardan muaf tutulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede şehirler arasına seyahat ile ilgili şu ifadeler yer alıyor: