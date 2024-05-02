WhatsApp, Daha Aktif Bir Kullanıcı Olmanız İçin Elinden Geleni Yapıyor: Yeni Özelliklerini Duyurdu!

WhatsApp, ardı arkası kesilmeyen yeni özellikleri arasına bir yenisini daha ekliyor. Kullanıcıların uygulama üzerinden etkinlik düzenleyebilmesini sağlamak için yeni özelliklerini tanıtan WhatsApp, Topluluklar kısmını geliştirmeye odaklanıyor.

Güncelleme ile gelecek özelliklerin başında, kullanıcıların yöneticilerden gelen mesajlara yanıt verebilmesini sağlayacak. Bir toplulukta yer alan kullanıcılar, bu gruplarda yöneticilerin mesajlarına yanıt verebilecek. Bu mesajlar simge durumunda görüntülenebilecek.

WhatsApp Topluluklar ve Gruplara Yeni Özellik

Simge halinde görünen mesajları yöneticiler tek bir yerden kontrol edebilecek. Ayrıca mesaj bildirimleri de tüm kullanıcılar için sessize alınabilecek. Son güncelleme ile birlikte kullanıcılar diğer kişilerin yanıtlayabilecek etkinlikler de oluşturabilecek.

Bu sayede tüm grup üyeleri, etkinliğe kimlerin ve kaç kişinin gideceğini görebilecek. Etkinlik gününe yaklaşınca kullanıcılar tekrar bilgilendirilecek. Şu an için sadece Topluluk kısmındaki kanallara gelen özellik ilerleyen günlerde tüm gruplarda aktif hale gelecek.

Bunun yanı sıra WhatsApp, Android kullanıcılarına da yanıt çubuğunun yanına yerleştirilen bir reaksiyon kısayolunu daha test etmeleri için sundu. Bu kısayol sayesinde kullanıcılar medya görüntülerine ekrandan ayrılmalarına gerek kalmadan tepki (emoji) bırakabilecekler.