Şekerli İçecekler Tüketen İnsanların Kansere Yakalanma Riski Artıyor

Gün içinde çok fazla şekerli ve asitli içecekler tüketiyorsanız, bu haberimizi dikkatlice okumanızda fayda var. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, meyve suyu, soda ve kola gibi şekerli içecekleri düzenli olarak içen kişilerin kansere yakalanma olasılığı artıyor.

Söz konusu çalışma bu hafta, dünyanın en eski tıp dergilerinden BMJ ’de yayınlandı. Şekerli içecekler ile kanser hastalığı arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteren araştırma, pek çok insanı yakından ilgilendiriyor.

Araştırmaya göre, kanser riskindeki artış, günlük olarak çok düşük miktarlarda tatlandırılmış içeceklerin tüketilmesiyle ilişkili. Fransa’daki NutriNet-Santé’den araştırmacılar, 101.257 sağlıklı yetişkin hakkındaki verileri dokuz yıl boyunca takip etti. Ortalama yaşları 42 olan bu katılımcıların yüzde 79’u kadınken, yüzde 21’i ise erkekti.

Çalışma sonucunda analiz edilen verilere göre, yüzde 100 meyve suyu da dahil olmak üzere her gün şekerli içecek içmenin 2,193 kanser vakasının 693'ünde meme kanseri, 291 vakada prostat kanseri ve 166 vakada ise kalın bağırsak kanseri ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, günde yaklaşık 3 ons soda, meyve suyu veya benzeri diğer içecekler tüketen katılımcıların, kansere yakalanma risklerinin yüzde 18 arttığını tespit etti.

Araştırmacılar, bu içeceklerdeki bazı kimyasal katkı maddelerinin kanser riskinin artmasında rol oynayabileceğini; ancak şekerin birincil faktör olduğunu ortaya koydu.