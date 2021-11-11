Robotik Şirket CEO'su: İnsan İşçileri Ekonomiden Çıkarmak İstiyoruz

İnsan işçileri ekonomiden çıkarmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Sözde "işçi kıtlığına" yanıt olarak ortaya çıkan yeni nesil robotik şirketleri, sonunda işçileri makinelerle değiştirmeye çalışıyorlar.

Robotik şirketi Ametek Inc. CEO'su David Zapico, Bloomberg News'e şirketinin "tüm silindirlere ateş ettiğini" çünkü kendi ifadesiyle, "İnsanlar emeği ortadan kaldırmak istiyor" dedi.

Ametek Inc. CEO'su David Zapico bu düşünceleriyle sektörde yalnız değil. Hormel Foods Corp ve Domino's Pizza'daki yöneticiler de Bloomberg'e, Hormel başkan yardımcısının dediği gibi, işçilik maliyetlerini azaltmak ve sıkı iş gücü arzına yanıt vermek amacıyla otomasyona yatırım yaptıklarını doğruladı.

Teknoloji alanındaki bu yatırınlar, uğursuz birkaç soruyu gündeme getiriyor: Peki ya biz insanlara ne olacak? İnsan işçilerin yerini alan robotların etiği, sadece 7 gün 24 saat çalışmak üzerine kurulu.

İnsan işçileri ekonomiden çıkarma planları

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ekonomisti Daron Acemoğlu, Bloomberg'e, eğilim büyümeye devam ederse, "Emek talebi yavaş büyüyecek, eşitsizlik artacak ve düşük eğitimli birçok işçinin geleceği pek iyi olmayacak" dedi.

Brain Corp adlı şirketin kurucusu, otonom robotlardan oluşan filosunun 6,8 milyon saatlik insan çalışmasına eşdeğer miktarda iş üretebildiğini ortaya koydu.

Brain Corp CEO'su Eugene Izhikevich ZDNet'e verdiği demeçte, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm ticari alanın kare görüntülerini temsil eden filomuzla 100 milyar fit kare kapsama alanına ulaşmayı kutlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Sosyal eğilimli robot geliştirildi

Araştırma ekibi, üç tür robot yarattı. İlkinin sadece fiziksel bir hedefi var. İkincisinin hem fiziksel hem de sosyal hedefi var ancak bu robotlar tüm robotların sadece fiziksel hedefi olduğunu varsayıyor. Üçüncü robot da diğerlerinin hem sosyal hem de fiziksel bir hedefi olduğunu varsayıyor, böylece bir hedefe ulaşmak için başkaları ile bir araya gelmek gibi daha gelişmiş bir eylemde bulunabiliyor.

Araştırmacılar, robotlar üzerinde gerçekçi ve tahmin edilebilir etkileşimler gözlemledi. İnsanlara birbirleri ile etkileşime giren robotların videoları gösterildiğinde ne tür bir sosyal etkileşimin meydana geldiği konusunda insanlar modelle çoğunlukla hemfikir oldu.

Ekip, araştırmanın sonucunun diğer bilim insanlarının benzer sosyal etkileşimler üzerinde çalışma gerçekleştirmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Ekip, bundan sonraki adımda daha fazla etkileşim olanağı sunan 3 boyutlu, daha karmaşık bir ortam oluşturmayı planlıyor.