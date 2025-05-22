Türkçe Destekli Efsane Oyun PlayStation 5'e Geliyor! Tarih Açıklandı

Ninja Theory tarafından geliştirilen Senua’s Saga: Hellblade II, geçtiğimiz yılın mayıs ayında yalnızca Xbox Series X/S ve PC platformları için satışa sunulmuştu. Sevilen oyunun PlayStation 5'e (PS5) de geleceği açıklandı. Peki, Senua’s Saga: Hellblade 2'nin PS5 sürümü ne zaman çıkacak?

Senua’s Saga: Hellblade II PlayStation 5 Çıkış Tarihi

Xbox Game Studios ve Ninja Theory, PlayStation 5 oyuncularını sevindirecek bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada Senua’s Saga: Hellblade II isimli oyunun 2025 yılının yaz mevsiminde PS5'e geleceği belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre oyun PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro için optimize edilecek. Duyuru ile birlikte bir video da paylaşıldı. YouTube üzerinden yayınlanan video 1 dakika 11 saniye uzunluğunda.

Senua’s Saga: Hellblade II'nin PlayStation sayfası açıldı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunu PlayStation mağazasından istek listesine ekleyebilirsiniz. Bunun için hesabınıza giriş yaptıktan sonra "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklamanız yeterli.

Bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen oyun, satışa sunulduğu dönem çok sevilmişti. Öyle ki oyunun Steam inceleme notları "Çok Olumlu" şeklinde. Tek oyunculu mod içeren oyun kaliteli grafikleri, başarılı oynanış sistemi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor.