PlayStation Store'da %92'ye Varan İndirim! Efsane Oyunlar Çok Ucuzladı

PlayStation Store'da yüzde 92'ye varan indirim sunan "Çoklu Oyun Evreni" isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Grand Theft Auto V, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Need for Speed Heat Deluxe Edition, Battlefield 1 Revolution ve daha pek çok oyun bulunuyor.

5 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden fiyatı Need for Speed Heat'in Deluxe isimli sürümü 3 bin 899 TL'den 389,90 TL'ye düştü.

Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition Paketi yüzde 90 indirim ile 3 bin 499 TL'den 349,90 TL'ye düştü. Yüzde 90 indirime giren Suicide Squad: Kill the Justice League - Digital Deluxe Edition 2 bin 199 TL yerine 219,90 TL'ye satılmaya başlandı.

Borderlands 3: Next Level Edition yüzde 90 indirim ile 507,46 TL yerine 50,74 TL'ye satılıyor. Yüzde 90 indirime giren Batman: Return to Arkham 1.749 TL'den 174,90 TL'ye düştü. Middle-earth: Shadow of War ise yüzde 87 indirim ile 1.399 TL yerine 181,87 TL'ye satılmaya başlandı.

PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar