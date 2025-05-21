PlayStation Store'da %92'ye Varan İndirim! Efsane Oyunlar Çok Ucuzladı

PlayStation Store'da yüzde 92'ye varan indirim sunan bir kampanya başladı. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

PlayStation Store'da yüzde 92'ye varan indirim sunan "Çoklu Oyun Evreni" isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Grand Theft Auto V, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Need for Speed Heat Deluxe Edition, Battlefield 1 Revolution ve daha pek çok oyun bulunuyor.

5 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden fiyatı Need for Speed Heat'in Deluxe isimli sürümü 3 bin 899 TL'den 389,90 TL'ye düştü.

Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition Paketi yüzde 90 indirim ile 3 bin 499 TL'den 349,90 TL'ye düştü. Yüzde 90 indirime giren Suicide Squad: Kill the Justice League - Digital Deluxe Edition 2 bin 199 TL yerine 219,90 TL'ye satılmaya başlandı.

Borderlands 3: Next Level Edition yüzde 90 indirim ile 507,46 TL yerine 50,74 TL'ye satılıyor. Yüzde 90 indirime giren Batman: Return to Arkham 1.749 TL'den 174,90 TL'ye düştü. Middle-earth: Shadow of War ise yüzde 87 indirim ile 1.399 TL yerine 181,87 TL'ye satılmaya başlandı.

PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Sherlock Holmes: The Devil's Daughter 1.399 TL 111,92 TL %92
Need for Speed Heat Deluxe Edition 3.899 TL 389,90 TL %90
Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition Paketi 3.499 TL 349,90 TL %90
Injustice 2 Legendary Edition 1.949 TL 194,90 TL %90
Mortal Kombat 11 Ultimate Edition 399,01 TL 51,87 TL %87
Suicide Squad: Kill the Justice League - Digital Deluxe Edition 2.199 TL 219,90 TL %)0
Borderlands 3: Next Level Edition 507,46 TL 50,74 TL %90
Borderlands Legendary Collection 2.299 TL 459,80 TL %80
Batman: Return to Arkham 1.749 TL 174,90 TL %90
Gotham Knights Deluxe Edition 4.199 TL 629,85 TL %85
Middle-earth: Shadow of War 1.399 TL 181,87 TL %87
Dragon Ball Z Kakarot 2.499 TL 349,86 TL %86
Sleeping Dogs Definitive Edition 1.049 TL 157,35 TL %85
TEKKEN 7 - Originals Edition 3.499 TL 524,85 TL %85
Battlefield 1 Revolution 1.399 TL 181,87 TL %87
Battlefield 2042 Elite Edition 1.699,99 TL 339,99 TL %80
Battlefield Hardline Ultimate Edition 400 TL 52 TL %87
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 469 TL 70,35 TL %85
GTA 5 2.099 TL 692,67 TL %67
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 3.499 TL 699,80 TL %80
Persona 5 1.499 TL 224,85 TL %85
Lost Judgment 2.299 TL 459,80 TL %80
Watch Dogs Complete Edition 1.049 TL 209,80 TL %80
LEGO Marvel's Avengers 1.399 TL 181,87 TL %87
Far Cry 6 Deluxe Edition 779 TL 194,75 TL %75
Far Cry 4 - Gold Edition 1.749 TL 349,80 TL %80
FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL PAKETİ 1.749 TL 437,25 TL %75
Wolfenstein: The New Order 699 TL 174,75 TL %75
A Way Out 1.049 TL 314,70 TL %70
Unravel Two 99,99 TL 24,99 TL %75
Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition 3.899 TL 1.169,70 TL %70
Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition 309 TL 185,40 TL %40

PlayStation Plus'tan Binlerce TL Değerinde 6 Oyun Kaldırılacak
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PlayStation Plus'tan Binlerce TL Değerinde 6 Oyun Kaldırılacak

Haziran ayında PlayStation Plus'a 6 adet oyun veda edecek. Bunlar arasında çok popüler oyunlar da bulunuyor. İşte listeye dair ayrıntılar!

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