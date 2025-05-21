PlayStation Store'da %92'ye Varan İndirim! Efsane Oyunlar Çok Ucuzladı
PlayStation Store'da yüzde 92'ye varan indirim sunan bir kampanya başladı. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!
PlayStation Store'da yüzde 92'ye varan indirim sunan "Çoklu Oyun Evreni" isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Grand Theft Auto V, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Need for Speed Heat Deluxe Edition, Battlefield 1 Revolution ve daha pek çok oyun bulunuyor.
5 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden fiyatı Need for Speed Heat'in Deluxe isimli sürümü 3 bin 899 TL'den 389,90 TL'ye düştü.
Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition Paketi yüzde 90 indirim ile 3 bin 499 TL'den 349,90 TL'ye düştü. Yüzde 90 indirime giren Suicide Squad: Kill the Justice League - Digital Deluxe Edition 2 bin 199 TL yerine 219,90 TL'ye satılmaya başlandı.
Borderlands 3: Next Level Edition yüzde 90 indirim ile 507,46 TL yerine 50,74 TL'ye satılıyor. Yüzde 90 indirime giren Batman: Return to Arkham 1.749 TL'den 174,90 TL'ye düştü. Middle-earth: Shadow of War ise yüzde 87 indirim ile 1.399 TL yerine 181,87 TL'ye satılmaya başlandı.
PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
|1.399 TL
|111,92 TL
|%92
|Need for Speed Heat Deluxe Edition
|3.899 TL
|389,90 TL
|%90
|Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition Paketi
|3.499 TL
|349,90 TL
|%90
|Injustice 2 Legendary Edition
|1.949 TL
|194,90 TL
|%90
|Mortal Kombat 11 Ultimate Edition
|399,01 TL
|51,87 TL
|%87
|Suicide Squad: Kill the Justice League - Digital Deluxe Edition
|2.199 TL
|219,90 TL
|%)0
|Borderlands 3: Next Level Edition
|507,46 TL
|50,74 TL
|%90
|Borderlands Legendary Collection
|2.299 TL
|459,80 TL
|%80
|Batman: Return to Arkham
|1.749 TL
|174,90 TL
|%90
|Gotham Knights Deluxe Edition
|4.199 TL
|629,85 TL
|%85
|Middle-earth: Shadow of War
|1.399 TL
|181,87 TL
|%87
|Dragon Ball Z Kakarot
|2.499 TL
|349,86 TL
|%86
|Sleeping Dogs Definitive Edition
|1.049 TL
|157,35 TL
|%85
|TEKKEN 7 - Originals Edition
|3.499 TL
|524,85 TL
|%85
|Battlefield 1 Revolution
|1.399 TL
|181,87 TL
|%87
|Battlefield 2042 Elite Edition
|1.699,99 TL
|339,99 TL
|%80
|Battlefield Hardline Ultimate Edition
|400 TL
|52 TL
|%87
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|469 TL
|70,35 TL
|%85
|GTA 5
|2.099 TL
|692,67 TL
|%67
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|3.499 TL
|699,80 TL
|%80
|Persona 5
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Lost Judgment
|2.299 TL
|459,80 TL
|%80
|Watch Dogs Complete Edition
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80
|LEGO Marvel's Avengers
|1.399 TL
|181,87 TL
|%87
|Far Cry 6 Deluxe Edition
|779 TL
|194,75 TL
|%75
|Far Cry 4 - Gold Edition
|1.749 TL
|349,80 TL
|%80
|FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL PAKETİ
|1.749 TL
|437,25 TL
|%75
|Wolfenstein: The New Order
|699 TL
|174,75 TL
|%75
|A Way Out
|1.049 TL
|314,70 TL
|%70
|Unravel Two
|99,99 TL
|24,99 TL
|%75
|Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition
|3.899 TL
|1.169,70 TL
|%70
|Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition
|309 TL
|185,40 TL
|%40