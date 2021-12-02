Series X ve Series S Yeniden Zamlandı!

Döviz kurundaki yukarı yönlü ivmenin ardından pek çok elektronik üründe ciddi zamlarla karşılaşmıştık. Bu kapsamda Xbox Series S ve Xbox Series X de zamlanan cihazlar arasında yer almıştı. 1 Aralık 2021 itibarıyla Xbox Series X ve Xbox Series S yeniden zamlandı! Peki modellerin yeni fiyatları ne kadar oldu?

Xbox Series X ve Series S Ne Kadar Oldu?

Bu yılın ilk dönemlerinde 7.499 TL fiyat bandında bulunabilen Xbox Series X, birkaç gün önce aldığı zam ile birlikte 9.499 TL seviyesine çıkmıştı. Modelin şu anki fiyatı ise 11.999 TL oldu. Series S için de benzer bir durum söz konusu: Birkaç hafta önce 3.750 TL bandında bulunabilen Series S, önce 5.199 TL şimdi ise 6.999 TL oldu.

Şirketin fiyat artışında neden iki kademeli bir yol izlediği bilinmiyor ancak bu fiyatlar, PlayStation 5 cephesi için de neler beklememiz gerektiği konusunda bazı işaretler veriyor. Bu kapsamda PlayStation 5 de muhtemelen 11.999 TL ila 12.999 TL fiyat aralığında konumlanabilir gibi gözüküyor.

Xbox Series X Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Zen 2

AMD Zen 2 İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core

8 Core İşlemci Frekansı: 3.8 GHz

3.8 GHz Grafik İşlemci: AMD RDNA 2

AMD RDNA 2 Grafik İşleme Gücü: 12.1 TFLOPs

12.1 TFLOPs İşlem Birimi: 52 CUs

52 CUs Grafik Frekansı: 1.8 GHz

1.8 GHz Toplam Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Bellek Tipi: GDDR6

GDDR6 Birinci Bellek: 10 GB RAM

10 GB RAM Birinci Bellek Bant Genişliği: 560 GB / sn

560 GB / sn İkinci Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM İkinci Bellek Bant Genişliği: 336 GB / sn

336 GB / sn Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Depolama Türü: NVMe SSD

NVMe SSD Ham Okuma Hızı: 2.4 GB / sn

2.4 GB / sn Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 4.8 GB / sn

AMD Zen 2, yeni nesil konsollara özel olarak uyarlanan tamamen yeni bir işlemcidir. Series X’te yer alan bu işlemci sekiz çekirdekli bir yapıya sahip ve her bir çekirdek azami 3.8 GHz frekansta çalışabiliyor.

Tıpkı işlemci gibi, grafik işlemci de yeni nesil konsol için özel olarak tasarlandı. AMD RDNA 2, elli iki işlem birimine sahip bir grafik işlemci ve her bir birim, 1.852 GHz saat hızına sahip. Bu ekran kartının grafik işleme gücü ise 12.1 TFLOPs olarak açıklandı.

Fark etmiş olduğunuz üzere Xbox Series X’te 10 GB ve 6 GB olmak üzere toplamda 16 GB GDDR6 RAM yer alıyor. Bu belleklerden ilki 560 GB / sn bant genişliği ile gelirken, diğeri ise 336 GB / sn bant genişliğine sahip.

Xbox Series X’te NVMe SSD türüne sahip olan 1 TB kapasitesinde bir depolama birimi yer alıyor. Bu depolama biriminin ham okuma hızı 2.4 GB / sn iken, sıkıştırılmış okuma hızı ise 4.8 GB / sn olarak açıklanıyor.