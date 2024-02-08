vivo, Sevgililer Günü İndirimi Devam Ediyor: Hediyeler ve İndirim Kuponları Sunuyor!
vivo'nun, Sevgililer Günü'ne özel başlattığı kampanyası devam ediyor. Sayısız ürün ve modelde hediye çekleri ve indirim uygulanıyor. İşte detaylar!
vivo, 1-14 Şubat tarihleri arasında Sevgililer Günü'ne özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında güçlü donanımlara sahip ve teknik özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çeken akıllı cep telefonlarını sunuyor.
vivo'nun kendi internet satış sitesi üzerinden alışveriş yapan kişilere tüm modellere özel 700 TL'ye kadar varan indirim kuponu sunuyor. Bununla da kalmayıp, 6 aya kadar varan faizsiz alışveriş kredisi imkanı da sunuyor.
vivo, Sevgililer Günü Özel Kampanya Detayları
1-14 Şubat tarihleri arasında devam eden kampanya kapsamında vivo V29 serisine ait bir telefon satın alındığı zaman, yanında kablosuz kulaklık hediye ediliyor. Şirketin başlattığı bu kampanya ile birlikte sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, birbirinden cazip imkanlardan faydalanabiliyor.
Bu özel günde sevdiklerine hediye almak isteyenlere uygun fiyatlı, uzun ömürlü ve yüksek performanslı vivo akıllı telefonlarını tercih edebilir. Hem uygun fiyatlı hem sürpriz hediyeli hem de 6 ay faizsiz alışveriş kredisi imkanıyla alışveriş yapılabiliyor.
14 Şubat'a kadar devam edecek olan kampanyada vivo'nun en yeni teknolojilerle donatılan cihazları 700 TL'ye varan indirim fırsatlarıyla sunuyor. İndirim kuponlarının haricinde V29 serisi akıllı telefon modelleri 3 ay faizsiz, diğer modeller ise 6 ay faizsiz kredi imkanlarıyla veriliyor.
Aynı zamanda yine V29 serisinden bir akıllı telefon alan kişiler, 2.499 TL değerindeki TWS Air kulaklığa sahip olma şansı da kazanıyor. Akıllı telefonlarını iki büyük Android güncelleme garantisi ve üç yıllık Android güvenlik güncellemesi garantisiyle kullanıcılarına sunuyor.
vivo Y22s Özellikleri ve Fiyatı
Çok şık bir görünüme sahip olan vivo Y22s özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, vivo tarafından 2022 yılının ağustos ayında tanıtılan akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
2 yıl zorunlu üretici garantisi ve ek 1 yıl ücretsiz üretici garantisiyle toplam 3 yıllık garanti avantajı da veriliyor.
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